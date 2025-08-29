Російська приманка: ексспівробітник СБУ припустив, які пастки криються за новими вимогами Кремля
- Росія висуває вимоги виведення ЗСУ з Донбасу та замороження лінії фронту у Запорізькій області, що несе загрози для України.
- Ексспівробітник СБУ Іван Ступак вказує, що такі поступки можуть підірвати стабільність в Україні та створити плацдарм для подальшого наступу для Росії.
- На території Донецької області проживає багато людей, яких Україна не може залишити в окупації, а ще обороняти цю територію простіше через її складну географію.
Росія висуває нові вимоги для припинення вогню. Зокрема, окупанти хочуть виведення ЗСУ з усього Донбасу та замороження лінії фронту у Запорізькій області.
Для України такі умови несуть великі загрози. Це в ефірі 24 Каналу зауважив колишній співробітник СБУ Іван Ступак.
Чому це небезпечно?
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Росія відмовилася від вимог контролю над 4 регіонами України. Однак у Кремлі хочуть отримати решту 25 – 30% Донецької області та утримувати позиції по лінії зіткнення у Запорізькій області. Іван Ступак зазначив, що іноземні політики ведуться на брехню Володимира Путіна.
Знову вони купляються на цю російську приманку. "Дайте нам решту Донбасу, і ми точно обіцяємо більше ніколи не наступати на Україну". Насамперед територія Донбасу – це українська територія,
– підкреслив він.
На території Донецької та Луганської областей проживає багато людей, яких Україна не може покинути та залишити в російській окупації. Крім того, Донецька область – це дуже складна територія з географічного погляду і забудови. Там є терикони, шахти і так далі.
Обороняти цю територію набагато простіше, ніж, наприклад, територію Харківської області, до якої одномоментно вони вже підходять. Там більше рівнина,
– пояснив експрацівник СБУ.
Зрозуміло, що якщо відмовитися від Донбасу, то це надасть ворогу плацдарм, щоб наступати далі. Зокрема, згода на вимоги Росії підірве стабільність в Україні і серед військових, і серед цивільних.
Вимоги Росії для миру: що відомо?
Видання Bloomberg написало, що Дональд Трамп передав Володимиру Зеленському, що Володимир Путін хоче отримати контроль над всім Донбасом. Водночас президент США зауважив, що Україна має сама вирішувати, що робити зі своїми землями.
У Reuters опублікували цинічні умови Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні. Зокрема, мовиться про виведення ЗСУ з усього Донбасу та замороження лінії фронту на Запоріжжі та Херсонщині.
В Axios зазначають, що Путін сказав Трампу, що готовий обговорювати гарантії безпеки для України.
Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що мирна угода має передбачати "демілітаризацію", "денацифікацію", нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус України.