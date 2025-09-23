На прохання Естонії 23 вересня відбулося засідання ради НАТО. За підсумками Альянс заявив про готовність зупинити провокації.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву генсека Марка Рютте на пресконференції за підсумками зустрічі.

Як НАТО реагує на російські літаки у своєму повітряному просторі?

Так, у Марка Рютте запитали, чи готове НАТО жорсткіше відповідати на порушення свого повітряного простору.

Ми подбаємо, щоб завжди могли захищатися і стримувати, коли потрібно. Ми оборонний альянс, але ми не наївні. Ми бачимо, що відбувається, і чи це навмисно, чи ні. Якщо не навмисно, то це явна некомпетентність,

– наголосив генсек НАТО.

Водночас Альянс продовжує навчання, аби бути готовими до будь-яких загроз. Рютте нагадав, що поруч перебуває найбільший авіаносець у світі – американський USS Gerald R Ford.

Стосовно збиття російських літаків, то рішення ухвалюватимуть залежно від можливої загрози на відповідну хвилину.

Рішення ухвалюються в режимі реального часу й завжди ґрунтуються на наявній розвідінформації про рівень загрози з боку літака, включно з такими питаннями, як наміри, озброєння та потенційний ризик для сил Альянсу, цивільних чи інфраструктури,

– заявив Рютте.

Він додав, що Об’єднані збройні сили НАТО в Європі "мають загальні прерогативи, відповідальність і всі необхідні можливості для прийняття рішень".

Що відомо про порушення повітряного простору Естонії?