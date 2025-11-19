Віткофф нібито відмовився зустрічатися із Зеленським: в Axios назвали причину

У середу, 19 листопада, Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом у Туреччину. Зокрема, там із ним планував зустрітися Стів Віткофф, однак згодом американський спецпосланець відмовився.

Про причини такого рішення пише Axios з посиланням на джерела, передає 24 Канал. Проблемою стали так званий проросійський "мирний план" США або ж міндічгейт.

Чому Віткофф скасував зустріч?

За даними журналістів, США разом із Росією, Катаром і Туреччиною підготували "мирний план", що передбачає скорочення чисельності ЗСУ, обмеження кількості далекобійної зброї для України, а також визнання окупованих Криму і Донбасу російськими територіями.

Спершу Зеленський нібито уповноважив секретаря РНБО Рустема Умєрова провести переговори з Віткоффом щодо цього. Під час консультацій досягнули "усних домовленостей", хоч Україна й заперечувала проти багатьох пунктів.

Уже 19 листопада американський спецпосланець планував зустрітися з українським президентом та очільником турецького МЗС Хаканом Фіданом в Анкарі.

Однак зустріч відклали, коли стало зрозуміло, що Зеленський відмовився від домовленостей, досягнутих з Умєровим, і не зацікавлений в обговоренні плану Трампа,

– пише Axios.

Ба більше, Зеленський поїхав до Туреччини з іншим планом, розробленим разом з європейськими партнерами, на який Росія ніколи не погодиться.

Ще однією причиною відкладення зустрічі з Віткоффом нібито став міндічгейт.

Як минула зустріч Зеленського з Ердоганом?