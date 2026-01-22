Віткофф анонсував візит до Києва

Спеціальний представник США Стів Віткофф анонсував візит до української столиці, який, за його словами, може відбутися вже найближчим часом.

Відповідну інформацію американський спецпосланець повідомив у коментарі "Новини.LIVE" у рамках заходів у швейцарському Давосі.

Коли Віткофф може відвідати Київ?

У спецпредставника американського президента Дональда Трампа запитали, коли він планує прибути до Києва. Стів Віткофф лаконічно відповів кореспондентам, зазначивши, що відповідний візит може відбутися незабаром.

Скоро,

– сказав він.

Водночас ані деталей чи причин можливого візиту, ані приблизних термінів свого приїзду до української столиці спецпосланець США не вказав. Вочевидь усі подробиці стануть відомі після зустрічей, які пройдуть найближчим часом.

Які переговори заплановані наразі?