Це помста Трампа, а не стратегія, – Годжес про виведення 5 тисяч військових США з Німеччини

Виведення 5 тисяч військових США з Німеччини видається дріб'язковою політичною помстою федеральному канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу від Дональда Трампа. Це не схоже на продуманий стратегічний крок.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу сказав відставний офіцер Армії США та екскомандувач американських сил у Європі, генерал Бен Годжес.

До теми "Не за роки, а за місяці": американський генерал вражений тим, чого досягла Україна

Що сказав Годжес про виведення 5 тисяч військових США з Німеччини?

Бен Годжес зазначив, що сприймає інформацію про виведення 5 тисяч військових США з Німеччини серйозно. Адже, мовиться фактично про цілу бригаду, розміщену в Баварії, і це може відбутися вже протягом найближчих 12 – 18 місяців.

"Тут є багато нюансів, але я б ставився до цього як до реального сценарію, якщо тільки Конгрес не втрутиться – а це, видається, малоймовірно", – зазначив генерал.

Водночас екскомандувач американських сил у Європі наголосив, що питання полягає в тому, що далі: чи перекинуть цю бригаду до Польщі або Румунії, чи повернуть до США.

За словами Годжеса, це поки що незрозуміло, і сама ця невизначеність свідчить про відсутність чіткої стратегії – немає розуміння, як це рішення має покращити стратегічні позиції США.

Натомість це більше схоже на дріб'язкову політичну помсту федеральному канцлеру Німеччини, ніж на продуманий стратегічний крок. З Трампом, звісно, завжди є додаткова проблема – ніколи до кінця не зрозуміло, що він має на увазі й що саме зробить. Але часто його дії виглядають так, що вони більше вигідні Володимиру Путіну, ніж комусь іншому. І це справді викликає занепокоєння,

– пояснив Бен Годжес.

Водночас американський генерал визнає, у Європі добре розуміють: найкращий спосіб захиститися від російської агресії – це допомогти Україні перемогти Росію.

"Саме це ми бачимо з боку Німеччини та інших європейських країн – підтримка України є найефективнішим способом убезпечити решту Європи", – наголосив Годжес.

Чи може Трамп вивести війська навіть попри опір Конгресу?

Екскомандувач американських сил у Європі наголосив, що формально Трамп може вивести війська США з країн НАТО навіть якщо буде опір Конгресу.

Довідково! Останній закон про оборонний бюджет – National Defense Authorization Act – передбачає, що президент не може скоротити чисельність військ нижче певного рівня без погодження з Конгресом. Але скорочення на 5 тисяч цього порогу не досягає, тож формально він може це зробити.

Втім, Годжес думає, що президент Трамп і його адміністрація загалом не надто зважають на Конгрес. Вони часто шукають способи обійти юридичні обмеження.

На жаль, нинішній Конгрес, де домінують республіканці, здебільшого не готовий реально стримувати президента чи публічно йому опонувати,

– пояснив американський генерал.

Однак, як зауважив Бен Годжес, все може змінитися вже цього року – попереду проміжні вибори в листопаді. Республіканці, які балотуються на переобрання, змушені будуть реагувати на настрої виборців. Або ж демократи можуть отримати контроль над Конгресом і діяти значно жорсткіше. Але це стане зрозуміло лише після листопада.

З чого почалося виведення 5 тисяч військових США з Німеччини?

Пентагон 1 травня оголосив, що США виводять 5 000 військовослужбовців із території Німеччини. Як писали ЗМІ, причиною для цього стала суперечка американського президента з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом щодо війни в Ірані.

Міністр оборони Борис Пісторіус, реагуючи на відповідне рішення США, заявив, що воно має спонукати європейців до подальшого зміцнення власної оборони. Німеччина, своєю чергою, хоче збільшити армію зі 185 до 260 тисяч військових.

Речниця НАТО Еллісон Харт заявила, що Альянс уже співпрацює зі США, щоб зрозуміти рішення Трампа щодо виведення 5 тисяч військових з території Німеччини.

Окрім того, США скасували план часів Джо Байдена щодо розміщення в Німеччині американського батальйону з ракетами великої дальності Tomahawk. Як зазначали ЗМІ, це стало ударом для Берліна.