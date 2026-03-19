Іран вперше збив американський літак, – CNN

Під час війни на Близькому Сході сторони знищували різну зброю. Але вперше було збито літак США.

Про це повідомляє CNN. Журналісти посилаються на джерела.

Чи правда, що Іран збив літак США?

Є офіційна заява, в якій сказано, де стався інцидент і чи є загиблі.

За словами, капітана Тіма Гокінса, речника Центрального командування США, винищувач-невидимка п'ятого покоління "виконував бойове завдання над Іраном". Але літак був змушений здійснити аварійну посадку. Про збиття офіційно не кажуть і стверджують, що "літак приземлився благополучно, а стан пілота стабільний".

Обставини інциденту розслідують.

За інформацією двох джерел, обізнаних із ситуацією, американський винищувач F-35 здійснив аварійну посадку на американській авіабазі на Близькому Сході після того, як його, як вважається, було збито іранським вогнем,

– ідеться в матеріалі.

Журналісти наголосили, що аварійна посадка американського літака сталася на тлі того, як високопоставлені чиновники Трампа продовжують заявляти про значні успіхи у війні проти Ірану. Зокрема, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Америка "перемагає з великою перевагою". А іранська ППО нібито "зведена нанівець".

Цей інцидент стане першим випадком, коли Іран збив американський літак у ході війни, що розпочалася наприкінці лютого,

– акцентували CNN.

Вони додали, що літаки F-35 використовують як США, так і Ізраїль. Одне таке повітряне судно коштує понад 100 мільйонів доларів.

Довідка. F-35 Lightning II – родина малопомітних багатоцільових винищувачів п'ятого покоління, розроблена американською фірмою Lockheed Martin. Екіпаж складається з одного пілота. Літак може нести на борту багато різного озброєння залежно від модифікації. Це можуть бути ракети класу повітря-повітря AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM і AIM-120 AMRAAM, крилаті ракети Storm Shadow і AGM-158 JASSM, кореговані бомби JDAM вагою до 910 кілограмів, кластерні бомби WCMD, керовані авіаційні бомби AGM-154 Joint Standoff Weapon і протитанкові ракети Brimstone.