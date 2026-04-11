Китай, ймовірно, готується передати Ірану нове озброєння, – CNN

У розвідці США заявили, що Китай може надати Ірану системи ППО. Така передача значно допоможе Тегерану у війні та становитиме небезпеку для американських літаків.

Пекін можливо вже організовує постачання через треті країни, щоб приховати їхнє справжнє походження. Про це повідомили в CNN.

Чи зможе Китай надати Ірану ППО?

У виданні зазначили, що Пекін може передати Тегерану зенітно-ракетні комплекси, відомі як ПЗКР. Така зброя становитиме велику загрозу для американської авіації.

Проте речник посольства Китаю заявив, що країна ніколи не передавала зброю іншим країнам, а уся інформація від розвідки брехня та пропаганда.

Як відповідальна велика країна, Китай послідовно виконує свої міжнародні зобов'язання. Ми закликаємо американську сторону утриматися від безпідставних звинувачень, зловмисного встановлення зв'язків та сенсацій,

– зазначив речник.

Також лідер США Трамп заявив, що F-15 над Іраном нібито збили ракетою з тепловим наведенням. Іран стверджує, що використав нову систему ППО, однак чи була вона китайською залишається невідомим.

До уваги! Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький розповів 24 Каналу, що США можуть приписати собі часткову перемогу у війні з Іраном, але навряд чи її такою вважатимуть виборці як Трампа, так і Демократичної партії. За його словами, якщо умови миру від Тегерану є реальними і справді будуть виконані, тоді, швидше, переміг Іран, а не США.

В CNN наголосили, що Іран давно підтримує військові та економічні зв'язки з Китаєм і Росією. Зокрема, Тегеран постачає Москві дрони типу "Шахед" для війни проти України та експортує до Пекіну більшість своєї санкційної нафти.

