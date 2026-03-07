Трамп про це знає: як Росія допомагає Ірану для ударів по об'єктах США

Росія надає Ірану розвідувальні дані для ударів по американських об'єктах на Близькому Сході, зокрема. про місце розташування та переміщення військ, кораблів та літаків.

Про це повідомляють CNN з посиланням на джерела в розвідці та міністр війни США Піт Гегсет в інтервʼю телеканалу CBS News.

Дивіться також Іран стоїть․ Що відбувається на Близькому Сході, які наслідки для України й чи буде Третя світова війна

Як Росія може допомагати Ірану?

За словами одного зі співрозмовників, значну частину розвідувальної інформації, яку отримав Іран, отримали зі складного сузір'я російських супутників, але відомо, що Москва отримує від Тегерану натомість.

СNN пише, що нещодавно кілька іранських безпілотників завдали ударів по місцях перебування американських військ. Зокрема, вказують на атаку по військах США у Кувейті, внаслідок чого загинуло щонайменше 6 осіб.

The Washington Post повідомляє, що подібна допомога, про яку раніше не розголошували, свідчить про втручання одного з головних конкурентів США з ядерної зброї, який має виняткові можливості у розвідці.

Також, згідно з розвідданими США, Китай, який залежить від іранської нафти, може готуватися надати Тегерану фінанси, запасні частини та компоненти для ракет, хоча до цього Пекін тримався осторонь конфлікту.

Зазначається, що, на думку аналітиків, обмін розвідданими відповідає схемі ударів Ірану по американських силах, у тому числі інфраструктурі командування та управління, радарах та тимчасових спорудах.

Водночас Іран має лише кілька супутників, тому зображення, надані значно більш розвиненими космічними можливостями Росії, були б надзвичайно цінними для Тегерану на тлі останніх подій.

Що кажуть у США?

За словами Піта Гегсета, американський президент Дональд Трамп знає про контакти між Росією та Іраном і надання росіянами розвідданих для завдання ударів по американських військах на Близькому Сході.

Американський народ може бути впевнений, що його головнокомандувач добре знає, хто з ким розмовляє. Все, чого не повинно відбуватися... зустрічає рішучу протидію. Ми відстежуємо все і враховуємо це в планах бойових дій,

– сказав він.

За його словами, США не стурбовані подібним розвитком подій, і перейматися поточною ситуацією насамперед варто Ірану.

Що відбувається на Близькому Сході?