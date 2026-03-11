В Ірані та Ізраїлі відреагували на слова Трампа, що "війна скоро закінчиться"
- Заступник КВІР Ірану Алі Фадаві заявив, що слова Трампа про "швидке закінчення" війни є результатом тиску на США, і попередив про можливі "нові сюрпризи для американців".
- Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що операція Ізраїлю в Ірані триватиме без часових обмежень, доки не буде досягнуто всіх цілей, а відповідальність за майбутнє Ірану покладено на його громадян.
Президент США Дональд Трамп заявляв, що війна з Іраном може закінчитися "незабаром". В Тегерані та Тель-Авіві висловили свої думки щодо можливих термінів припинення конфлікту.
Про це пише CNN.
Як відреагували в Ірані на слова Трампа щодо термінів війни на Близькому Сході?
Відреагував на слова Дональда Трампа щодо "скорого закінчення" війни в Ірані заступник КВІР Алі Фадаві. Свою заяву він зробив у дусі пропаганди режиму аятол.
З учорашнього дня Трамп особисто просить оголосити припинення вогню. Якби ворог перемагав у війні, він не закликав би весь світ посередникувати для оголошення перемир'я,
– заявив Фадаві іранським ЗМІ.
На думку іранського військового, президент США зробив цю заяву "через тиск, який звідси на нього чиниться". Він також пригрозив, що "американцям слід очікувати нових сюрпризів найближчими днями".
Що кажуть в Ізраїлі про "швидке закінчення війни"?
Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив під час зустрічі в штаб-квартирі Армії оборони Ізраїлю у Тель-Авіві 11 березня, що операція Ізраїлю в Ірані "триватиме без обмежень у часі".
"Ця операція триватиме без обмежень у часі, доки ми не досягнемо всіх цілей і не здобудемо рішучої перемоги в кампанії", – сказав Кац.
Він також поклав відповідальність за майбутнє Ірану на його громадян.
Ми також повинні продовжувати це робити (операцію в Ірані – 24 Канал), щоб дати іранському народу можливість піднятися та діяти, і позбутися цього режиму. Зрештою, це залежить від них,
– заявив глава ізраїльського Міноборони.
Яїр Голан, очільник ізраїльської Демократичної партії, розкритикував заяву Каца на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Війні не потрібні часові обмеження, їй потрібна стратегія виходу та міністр оборони, який не є клоуном. Але протягом двох з половиною років цей уряд досяг успіху лише в одному – відкритті фронтів – і застряганні на цьому", – написав Голан.
Що Трамп казав про "швидке закінчення" війни в Ірані?
Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном може закінчитися "незабаром". За словами американського лідера, в країні "практично ні по чому цілитися".
Корпус вартових Ісламської революції заявив, що Іран сам вирішуватиме, коли закінчиться війна. В Ірані також пригрозили, що зупинять постачання нафти через Ормузьку протоку.
Цікаво, що політолог Вадим Денисенко зазначив в етері 24 Каналу, що війна на Близькому Сході може завершитися або виходом США з війни, або початком наземної операції після бомбардувань. Однак що саме станеться – поки невідомо.