Трамп назвав цілі операції на Близькому Сході: що більше ніколи не зможе зробити Іран

Дональд Трамп озвучив основні цілі операції в Ірані. Одна із них – знищення ракетного потенціалу.

Про це американський президент заявив 2 березня.

Які цілі операції проти Ірану?

За словами Трампа, США мають чіткі цілі щодо масштабної операції проти Ірану.

По-перше, ми знищуємо ракетний потенціал Ірану, і ви бачите, що це відбувається щогодини, а також їхню здатність виробляти абсолютно нові, і досить хороші ракети. По-друге, ми знищуємо їхній військово-морський флот. Ми вже підбили 10 кораблів,

– заявив американський президент.

Окрім того, він гарантував, що "головний у світі спонсор тероризму" ніколи не зможе отримати ядерну зброю, а ще – продовжувати озброювати, фінансувати та керувати терористичними арміями за межами своїх кордонів.

Трамп зазначив, що "цей жахливий терористичний режим", становить загрозу, зокрема, й для США.

Йдеться про програму балістичних ракет, яка швидко та різко зростала.

"І це становило дуже явну, колосальну загрозу для Америки та наших сил, розміщених за кордоном", – зазначив Трамп.

За його словами, цією ракетною програмою Іран намагався приховати розробку ядерної зброї та ускладнити можливість зупинити його у створенні цього суворо забороненого озброєння.

Інші заяви Трампа щодо Ірану