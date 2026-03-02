Трамп назвав цілі операції на Близькому Сході: що більше ніколи не зможе зробити Іран
- Дональд Трамп заявив про цілі операції в Ірані, які включають знищення ракетного потенціалу та військово-морського флоту Ірану.
- Трамп зазначив, що США прагнуть запобігти отриманню Іраном ядерної зброї та припинити підтримку терористичних угруповань.
Дональд Трамп озвучив основні цілі операції в Ірані. Одна із них – знищення ракетного потенціалу.
Про це американський президент заявив 2 березня.
Які цілі операції проти Ірану?
За словами Трампа, США мають чіткі цілі щодо масштабної операції проти Ірану.
По-перше, ми знищуємо ракетний потенціал Ірану, і ви бачите, що це відбувається щогодини, а також їхню здатність виробляти абсолютно нові, і досить хороші ракети. По-друге, ми знищуємо їхній військово-морський флот. Ми вже підбили 10 кораблів,
– заявив американський президент.
Окрім того, він гарантував, що "головний у світі спонсор тероризму" ніколи не зможе отримати ядерну зброю, а ще – продовжувати озброювати, фінансувати та керувати терористичними арміями за межами своїх кордонів.
Трамп зазначив, що "цей жахливий терористичний режим", становить загрозу, зокрема, й для США.
Йдеться про програму балістичних ракет, яка швидко та різко зростала.
"І це становило дуже явну, колосальну загрозу для Америки та наших сил, розміщених за кордоном", – зазначив Трамп.
За його словами, цією ракетною програмою Іран намагався приховати розробку ядерної зброї та ускладнити можливість зупинити його у створенні цього суворо забороненого озброєння.
Інші заяви Трампа щодо Ірану
Трамп розповів, що військова операція проти Ірану планувалася на 4 тижні, але вона вже випереджає графік.
Президент США також заявив, що не виключає можливості введення військ в Іран, якщо це буде необхідно. За його словами, 51% американців підтримують військові дії, якщо це зупинить виробництво ядерної зброї.
Раніше Трампа зазначав, що його здивувало те, що Іран напав на сусідні країни, а саме Бахрейн, Йорданію, Кувейт, Катар та ОАЕ.