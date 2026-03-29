Без втручання військових США: ексчлен парламенту НАТО припустив план Трампа в Ірані

Дональд Трамп заявив, що начебто не атакуватиме енергетичні об'єкти Ірану до 6 квітня 2026 року. Водночас США попросили туристів не відвідувати ОАЕ. Це може бути пов'язано із певними планами американської влади на Близькому Сході.

В адміністрації Трампа виникли проблеми через протистояння з Іраном. Це, ймовірно, пов'язано з тим, що американський президент очікував на швидку та легку перемогу там. Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа розповів 24 Каналу, що єдина надія Трампа зараз – використати конфлікт всередині Ірану на свою користь.

Який план має Трамп щодо Ірану?

Пьотр Кульпа підкреслив, що в Ірані назріває конфлікт між іранською армією та Корпусом вартових Ісламської революції. Таким загостренням ситуації, можливо, спробуйте скористатись американська влада, щоб здобути очікувану перевагу на Близькому Сході.

Зараз Іран опинився у ситуації децентралізації. Там немає єдиного керівництва. Генерали, військові сили отримали дуже великий рівень автономії. Саме на це можуть сподіватися (у США – 24 Канал). Але я вважаю, що така ймовірність невелика,

– зазначив він.

З огляду на це, Трамп може вже роздумувати над тим, як американцям вийти з конфлікту на Близькому Сході.

Зверніть увагу! США можуть розпочати наземну операцію на території Ірану. Про це стало відомо з кількох джерел в американському Сенаті. Ймовірна мета операції – забезпечення безпеки в Ормузької протоки та на острові Харг.

Проте, за словами Пьотра Кульпи, Ізраїль намагається використовувати свої спецслужби для ударів, аби вони виглядали як результати дій Ірану, щоб, ймовірно, провокувати конфлікт.

