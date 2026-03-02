Через війну на Близькому Сході почалися проблеми з пальним у Європі: які прогнози
- Ескалація на Близькому Сході призвела до зростання цін на бензин у Німеччині, де на заправках утворилися довгі черги.
- Ситуація на Близькому Сході може викликати конкуренцію за паливо між Азією і Європою.
Через ескалацію на Близькому Сході в Європі почалися проблеми з бензином. Зокрема, на німецьких заправках утворилися довгі черги через зростання цін на пальне.
Про це пише BILD.
Що відбувається із пальним у Європі?
У Німеччині деяке зростання на пальне уже помітили.
Там бояться, що ціни на бензин та дизельне паливо зростуть ще більше. Великі концерни уже повідомили, що додадуть до цін ще 2 – 3%.
Тож усі активно кинулися поповнювати запаси.
По всій Німеччині на заправках спостерігаються довгі черги. Усі стурбовані,
– повідомив представник Асоціації автозаправних станцій Херберт Рабль.
Ще у п'ятницю літр Super E10 коштував 1,780 євро, у неділю – 1,791 євро, а у понеділок – 1,830 євро.
"Ми очікуємо подальшого зростання цін", – заявила представниця Загального німецького автомобільного клубу.
Тим часом в Італії ситуація ніби спокійна. Українці в коментарі 24 Каналу розповіли, що паніки немає, але до повного баки автівок таки заправили.
Нагадаємо також, що компанія Qatar Energy призупинила виробництво скрапленого природного газу. Іранські "Шахеди" атакували енергооб'єкт у промисловому місті Рас-Лаффан, яке належить компанії, а ще – електростанцію в Месаїді.
У Рас-Лаффані розташований найбільший у світі експортний термінал скрапленого природного газу, найбільший штучний порт, велика інфраструктура для виробництва скрапленого природного газу, перероблення газу на рідке паливо, нафтохімічної промисловості, нафтопереробних заводів і електростанції/опріснювальної установки.
Також Саудівська Аравія закрила найбільший НПЗ у Рас-Танурі. Там теж був приліт БпЛА.
На тлі цієї ситуації дослідницька консалтингова компанія Wood Mackenzie стверджує, що може розгорітися конкуренція між Азією і Європою за доступне паливо.
А Goldman Sachs Group Inc. пише, що за природний газ європейцям доведеться платити вдвічі більше за умови, що поставки через Ормузьку протоку зупиняться на місяць.
Скільки може тривати операція проти Ірану?
Дональд Трамп заявив, що військова операція проти Ірану планувалася на 4 тижні. Втім, вона вже випереджає графік.
Окрім того, американський президент не виключає можливості введення військ в Іран. Це фактично означатиме втягування США у тривалий конфлікт. Втім, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко зауважив 24 Каналу, що наразі не видно, щоб техніка перекидалася в потрібних обсягах.
Тим часом на тлі ескалації Іран заявив, що нібито запустив нову надважку ракету Fattah-2. І це, за словами іранці, був бойовий удар.