Це стане катастрофою для США, – аналітик назвав найгірший сценарій для Трампа на Близькому Сході

Команда Дональда Трампа постійно озвучує різні заяви про ситуацію в Ірані. Втім уже можна сказати, що бліцкригу, на який розраховував очільник США, не відбулося.

До того ж з'явилася інформація, що Пентагон не хотів розпочинати операцію в Ірані. Як розповів 24 Каналу голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, розвідка США також попереджала Трампа не розв'язувати війну.

Іранський режим все-таки встояв

Зараз ми чуємо від Трампа, що він "уже переміг" Іран. Але з різних джерел з'являється інформація про те, що радники лідера США стурбовані, вони бачать політичні загрози. Програш у війні може дорого коштувати Трампу, зважаючи на те, що восени 2026 року відбудуться довибори у Конгрес і Сенат.

Рейтинг Трампа продовжує падати. У нього багато внутрішніх проблем, які він намагається розв'язати коштом зовнішніх перемог. Уже зараз американський президент говорить, що наступною буде Куба, Мексика. Але насправді всі військові розуміють, що це не так.

Зміни політичного режиму не відбудеться, а це було основною метою Трампа. Хоча зараз він каже про свої претензії затверджувати нового керівника Ірану, йому потрібно, щоб країна відмовилася від ядерної програми й погодилася підписати мирну угоду на його умовах,

– сказав Олег Рибачук.

Новообране іранське керівництво уже заявило, що не погодиться на капітуляцію та не прийме ультиматумів Трампа. Стратегія Ірану зрозуміла, країна хоче збільшити економічний тиск, тому блокує Ормузьку протоку, завдає ударів по сусідніх країнах. Так хочуть породити хаос, змусити світ з ними домовлятися.

Чому наземна операція в Ірані не вигідна для США?

Уже є інформація, що Трамп нібито розглядає варіант наземної інформації. В американців є одна бойова військово-десантна дивізія, яка брала участь у всіх конфліктах. Там уже оголосили бойовий стан, тому цілком можливе залучення близько 50 тисяч військових.

Але це буде катастрофою, бо воювати в Ірані сухопутними військами – самовбивство. Це величезна країна з дуже складним рельєфом, схожим до Афганістану. Там гори, печери, підземні сховища, де іранці десятками років ховали свою техніку, виробництво,

– наголосив Олег Рибачук.

Хоч американці завдають ударів по Ірану, руйнують їхні пускові установки, але вже зрозуміло, що війна затягується. Уже починають говорити про 100 днів для закінчення операції.

Трампу потрібен будь-який привід, щоб просто сказати, що він переміг і вийти з цієї ситуації, але поки не видно якихось перспектив. До того ж у війну втягуються інші країни, зокрема Австралія готує експедицію для захисту своїх партнерів на Близькому Сході.

Однак наразі чим більший хаос, тим краще Ірану. Вони хочуть продовжити конфлікт, заховатися у своїх підземних тунелях і перечекати атаки. Іранський режим довго готувався до війни, мали план на випадок вбивства верховного лідера. А зараз контроль над країною перейшов до найбільших радикалів з Корпусу вартових Ісламської революції.

