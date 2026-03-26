"Це не наша війна": Трамп різко відреагував на заяву Мерца й провів паралель з Україною

Президент США Дональд Трамп розкритикував заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо конфлікту з Іраном. Американець провів паралель із власною політикою щодо України.

Таку інформацію передає Clash Report.

Дивіться також Трамп готує елітний десант на Близький Схід: у Defense Express спрогнозували сценарій дій

Що у заяві Мерца обурило Трампа?

Американський лідер прокоментував позицію керівництва Німеччини, яке відсторонюється від іранського питання, мовляв, війна в Ірані "не їхня".

Трамп вважає, що подібні заяви є недоречними й провів аналогію із політикою США щодо підтримки України. За його словами, Вашингтон міг би зайняти таку ж позицію щодо регіональних конфліктів, однак обрав шлях допомоги союзникам.

Я чув, як глава Німеччини сказав: "Це не наша війна" щодо Ірану. Я сказав: "Ну, Україна теж не наша війна – але ми допомогли". Я вважав, що це була дуже недоречна заява, але він її зробив, і тепер не може її стерти,

– наголосив Трамп.

Важливо! Президент України Володимир Зеленський заявив, що через військові дії на Близькому Сході увага світу відходить від українського питання. За його словами, увесь арсенал американської зброї нині використовується проти Ірану, тоді як обсяги виробництва не збільшились.

Іран та США сядуть за стіл переговорів: що про це відомо?