Про це Китай навіть не мріяв: якої великої помилки припустився Трамп

Війна США проти Ірану ймовірніше переросте у перманентний заморожений конфлікт на тривалий період. Тому що Сполучені Штати не мають ресурсів здобути перемогу в цій війні військовим шляхом.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши на тому, що американська армія за понад місяць вичерпала половину ракет до систем Patriot, а також третину від всіх Tomahawk.

Іран витирає ноги об США

Несвітайлов пояснив, що Іран навіть з Росією не зрівнянний противник, він слабший, не кажучи вже про Китай. Однак США, вооючи проти нього, витратили за 1,5 місяця суттєвий обсяг свого арсеналу. Сполученим Штатам, як наголосив політолог, потрібні будуть роки, аби відновити запаси зброї.

Для США єдина надія – це бодай якась домовленість, яка хоча б на певний період знизить рівень напруги в регіоні. Іран це розуміє. Тому витирає зараз ноги об Сполучені Штати. Заступник спікера парламенту Ірану висловлюється про них так, що сторона, яка програє, не може диктувати умови, ініціатива зараз на боці Тегерану,

– озвучив Несвітайлов.

При таких заявах американський президент продовжує озвучувати, що все нібито чудово і триває перемир'я.

Що для США означатиме продовження війни проти Ірану?

Експерт-міжнародник додав, що безумовно сам Іран нині перебуває у скрутному становищі, але слід брати до уваги фактор, хто зі сторін зможе довше протриматись у такому темпі: авторитарна закрита країна, де автократія не лідерського типу, а ідеологічного і релігійного; чи такий дикий демократичний край як США, де на населення першочергово впливають економічні чинники.

Політолог нагадав, що причиною обрання Дональда Трампа президентом США у першу чергу стало сподівання американців, що він покращить економіку їхньої країни. Проте виборці отримали зворотний результат. Сьогодні навіть прихильники Трампа відвертаються від нього через його прорахунки.

Йому критично потрібне завершення цієї війни. Якщо він її продовжить, то вважайте, що Китай переміг без бою. Він може прийти й забрати Тайвань, вже відповідний сигнал цього надіслав. Він готується до цієї миті, посилює тиск на Японію,

– констатував Несвітайлов.

Підсумовуючи, експерт-міжнародник підкреслив, що сьогодні Вашингтон через війну в Ірані опинився у глухому куті. США стали заручниками ситуації.

Зауважте! Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що Трамп у безвиході, війна в Ірані матиме серйозні наслідки для США та нього особисто. Він починав її, аби перед зустріччю з Сі Цзіньпінем домогтися того, щоб взяти під контроль іранську нафту, яку купував Китай. Однак йому це не вдалося.

Війна в Ірані: ситуація для США лише погіршуватиметься