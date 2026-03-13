США перекидають тисячі морпіхів на Близький Схід на тлі атак Ірану, – WSJ

Сполучені Штати вирішили направити на Близький Схід додаткову ударну групу з тисячами морських піхотинців. Рішення ухвалили на тлі зростання напруженості та атак Ірану в районі Ормузької протоки.

США посилюють військову присутність на Близькому Сході та направляють додаткову ударну групу морської піхоти. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Дивіться також Американський літак-заправник розбився над Іраком: загинули всі члени екіпажу

Що відомо про дадаткові війська США на Близькому Сході?

За даними видання, таке рішення пов'язане зі зростанням атак Ірану в районі Ормузької протоки, де проходять ключові маршрути транспортування нафти. Тегеран, за оцінками США, намагається перешкоджати руху нафтових танкерів.

Джерела повідомляють, що міністр оборони США Піт Гегсет схвалив запит Центрального командування Збройних сил США щодо перекидання елементів амфібійної ударної групи та експедиційного підрозділу морської піхоти. Зазвичай до такого угруповання входять кілька військових кораблів і близько 5 тисяч морських піхотинців.

Рішення про посилення угруповання ухвалили після того, як над західною частиною Іраку збили літак-заправник Boeing KC-135. Унаслідок інциденту загинули всі шестеро членів екіпажу.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що не очікує швидкого повстання проти іранського режиму. Він також зазначив, що інтуїтивно відчує момент, коли буде потрібно завершувати війну з Іраном.

Війна в Ірані: останні новини