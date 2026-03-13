США вичерпали "роки" запасів критично важливих боєприпасів у війні з Іраном, – FT

США за перші тижні війни з Іраном витратили значну частину запасів критично важливого озброєння, зокрема далекобійних ракет. Це лише посилило занепокоєння щодо вартості конфлікту та можливостей країни швидко поповнювати військові резерви.

Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на три проінформовані джерела. За їхніми словами, значне виснаження стосується передусім крилатих ракет великої дальності Tomahawk.

Скільки зброї використали США у війні проти Ірану?

За підрахунками Центру міжнародних та стратегічних досліджень (CSIS), американські військові використали 168 таких ракет лише за перші 100 годин бойових дій, що розпочалися 28 лютого.

Одне з джерел видання зазначило, що це "величезні витрати Tomahawk", і Військово-морські сили відчуватимуть наслідки такого використання озброєння ще протягом кількох років.

Очікується, що Пентагон найближчим часом звернеться до Білого дому та Конгресу США з проханням виділити додаткове фінансування на військові потреби. За попередніми оцінками, йдеться про суму до 50 мільярдів доларів.

Втім, ухвалення нового пакета фінансування може зіткнутися з політичними суперечками у Палаті представників США та Сенаті США. Очікується, що частина законодавців від Демократичної партії виступить проти збільшення військових витрат. Демократи раніше критикували президента Дональд Трамп за те, що він не звернувся до Конгресу для офіційного схвалення початку військової операції.

Сенаторка Ліза Мурковскі також нагадала, що американська влада роками пояснювала Україна та європейським союзникам обмеження у постачанні зброї ризиком виснаження власних запасів.

З огляду на рівень запасів, які (американські операції в Ірані – 24 Канал) щодня витрачають, я думаю, що у нас усіх є підстави поставити слушні питання про те, як ми справляємося з боєприпасами,

– сказала Мурковскі.

Тепер, за її словами, ці побоювання стали особливо актуальними на тлі активного використання озброєння у війні з Іраном.

Що нового відомо про конфлікт між США та Іраном?