Трамп заявив, що США встановлюють контроль над Ормузькою протокою, а Іран "благає про угоду"
- Дональд Трамп заявив, що Іран прагне укласти угоду зі США.
- Трамп стверджує, що США вже фактично контролюють Ормузьку протоку.
Президент США Дональд Трамп стверджує, що Іран прагне укласти угоду. Натомість Вашингтон уже фактично контролює Ормузьку протоку.
Про це повідомляє Anadolu Agensy з посиланням на інтерв'ю C14 News Israel.
Що сказав Трамп про Ормузьку протоку?
За словами американського лідера, Іран "по суті благає" про угоду. Натомість США готові втрутитися у разі необхідності.
Вони дійсно хочуть домовитися. По суті, благають про це. Будь-хто, хто був би розгромлений, захотів би цього,
– цитує слова Трампа ведуча Ліббі Алон.
На запитання про можливість контролю Ормузької протоки Трамп відповів: "Так, звичайно. Це вже відбувається".
Президент США також зазначив, що перебуває у "дуже тісній" координації з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та висловив підтримку народу Ізраїлю. Зі свого боку Трамп наголосив на важливості підтримки Ізраїлю та підкреслив, що отримує високу довіру та схвалення серед ізраїльського народу.
Що відомо про конфлікт між США та Іраном?
Дональд Трамп 29 березня заявив, що Іран погодився з більшістю пунктів мирної угоди. Проте Білий дім хоче узгодити ще кілька деталей.
Натомість Пакистан підтвердив готовність прийняти та сприяти переговорам між США та Іраном найближчими днями. Це рішення було ухвалене після чотиристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ Пакистану, Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту, де обговорювали деескалацію конфлікту на Близькому Сході.
Водночас наразі на Близькому Сході перебувають понад 50 тисяч американських військовослужбовців. Основною метою перекидання додаткових військових сил – забезпечення контролю над ключовими регіонами та стратегічними маршрутами.