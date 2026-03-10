Іран зараз намагається взяти під контроль Близький Схід, – Трамп
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран намагається взяти під контроль Близький Схід, завдаючи ударів по Катару, Саудівській Аравії та ОАЕ.
- Трамп зазначив, що США знищили іранські безпілотники та ракети, і флот Ірану фактично перестав існувати, проте Сполучені Штати продовжать протидію Тегерану.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран зараз "намагається взяти під контроль" Близький Схід: Тегеран продовжує завдавати ударів по Катару, Саудівській Аравії та ОАЕ.
Про це Трамп сказав у понеділок, 9 березня, під час зустрічі республіканців Палати представників у Флориді.
Читайте також Зможе звалити все на США: аналітик назвав основну мету Ірану у бойових діях на Близькому Сході
Чого насправді прагне Іран?
Дональд Трамп заявив, що Іран завдає ударів по країнах, які завжди демонстрували нейтральну позицію.
Тому що, коли дивишся, а у нас є доволі хороші докази, всі ці ракети, які так нерозумно були націлені на Катар, Саудівську Аравію, ОАЕ – насправді були націлені на інші країни, які, ніби, "залиште нас у спокої". Вони були нейтральні,
– пояснив американський лідер.
Трамп додав, що ці країни врешті-решт стали на бік США та надали підтримку, проте зазнали ударів разом із союзниками.
Під час пресконференції Дональд Трамп також заявив, що Сполучені Штати вже досягли значних успіхів у протистоянні з Іраном. За його словами, іранські безпілотники та ракети були повністю знищені, а флот Ірану фактично перестав існувати, адже "на дні океану опинилися 46 кораблів".
Водночас, як наголосив Трамп, США продовжать діяти, щоб повністю усунути загрозу з боку Тегерана.
Іран також запускав ракети в бік Туреччини
9 березня Міністерство оборони Туреччини заявило, що балістична ракета, випущена з Ірану, увійшла в повітряний простір Туреччини. Після цього її перехопили системи протиповітряної оборони НАТО. Уламки ракети впали поблизу міста Газіантеп.
Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина прагне запобігти шкоді для будь-кого і працює над стримуванням регіональної нестабільності, попри провокації, спрямовані на розпалювання конфлікту. За його словами, з початку протистояння всі турецькі підрозділи приведені у стан підвищеної готовності.
4 березня Іран також випустив балістичну ракету у напрямку Туреччини. Згодом стало відомо, що ракету збив американський есмінець у Середземному морі, жертв і постраждалих нема.