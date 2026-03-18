Трамп розкритикував країни НАТО та заявив про швидкий розгром Ірану
Дональд Трамп виступив із жорсткими заявами щодо Ірану та союзників НАТО. Він звинуватив Тегеран у підтримці тероризму та пообіцяв швидко "вивести країну з ладу".
Про це Дональд Трамп написав у Truth Social.
Чому Трамп розкритикував країни НАТО?
Президент США звернувся до міжнародних партнерів, які не підтримали військову операцію США "Епічна лють". У дописі Трамп різко розкритикував союзників.
Для всіх цих повних "ідіотів": пам'ятайте, що Іран вважається головним державним спонсором тероризму. Ми швидко виводимо його з ладу,
– написав він.
Заяви американського лідера свідчать про збереження жорсткої лінії Вашингтона щодо Тегерана. Водночас це демонструє напруження у відносинах із партнерами, які не підтримали дії США.
Яка наразі ситуація довкола конфлікту в Ірані?
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану Есмаїла Хатіба внаслідок нічного удару по Тегерану. У ЦАХАЛ наголосили, що він відігравав ключову роль у придушенні протестів і координації дій проти ізраїльтян та американців.
Іран заявив про обстріл території атомної електростанції в Бушері 17 березня. Водночас у МАГАТЕ підтвердили факт інциденту та зазначили, що пошкоджень самої АЕС і постраждалих немає.
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що американська операція "Північний молот" у 2025 році завадила Ірану отримати достатньо збагаченого урану для створення щонайменше десяти ядерних бомб. Він наголосив, що рішення президента Дональд Трамп дозволило зупинити цей процес буквально за кілька тижнів до можливого прориву.