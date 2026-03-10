США знищують військові кораблі Ірану замість того, щоб захопити, бо так "веселіше", – Трамп

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати потопили вже 46 військових кораблів Ірану. Водночас президент США "радив" військовим захоплювати, а не топити кораблі.

Про це повідомляє Clash Report.

Як США діють в Ірані?

Дональд Трамп заявив, що разом з ізраїльськими партнерами США завдали поразки противнику, продемонструвавши перевагу у військовій силі та технологічних можливостях.

За його словами, іранські безпілотники та ракети були знищені, а флот Ірану фактично припинив існування.

При цьому президент США зізнався, що "трохи розлютився", коли військові замість захоплення кораблів почали їх топити. У відповідь Трампу пояснили, що топити кораблі просто "веселіше" та "безпечніше".

Насправді, я трохи розлютився на наших людей. Я сказав: "Що це за якісний корабель? Він був першокласним?" Я запитав: "Чому ми просто не захопили корабель? Ми збиралися його використати. Чому ми його потопили?

– сказав американський лідер.

Трамп також зазначив, що деякі з найважливіших цілей США поки залишили на потім. За його словами, якщо по них доведеться завдати ударів, відновлення може зайняти багато років – зокрема йдеться про об'єкти виробництва електроенергії та іншу критичну інфраструктуру.

Ми чекаємо, щоб подивитися, як розвиватиметься ситуація, перш ніж завдати ударів. Ми могли б знищити їх усі за один день,

– підсумував політик.

Нагадаємо, раніше Трамп оцінював, що війна триватиме приблизно місяць. Але вже у перші дні операції він заявляв, що США "випереджають графік".

США завдають ударів: коротко