Трамп засипав ведучу компліментами, щоб не говорити про Іран

У президента США спитали про гуманітарну ситуацію в Ірані. Дональд Трамп фактично ухилився від відповіді і перевів розмову на іншу тему.

Цей інцидент стався під час ефіру Fox News. Ведуча Дано Періно спитала у політика про те, чи вистачає іранцям їжі та води на тлі військової операції США. Замість чіткої відповіді журналістка почула компліменти на свою адресу. Про це пише The Independent.

Як Трамп ухилився від питання про Іран?

Президент лише коротко відреагував на ситуацію в Ірані, зауваживши, що вона "сумна". Після цього він одразу почав розмову на особисту тему.

Трамп згадав їхню давню зустріч із Періно і почав робити їй компліменти, зазначивши, що вона зовсім не змінилася і зараз навіть має кращий вигляд, ніж раніше.

Ти пам'ятаєш, як ми обідали багато років тому біля підніжжя Trump Tower? Ти зовсім не змінилася. Мені, звісно, не можна таке казати, бо це стане кінцем моєї політичної кар'єри, але, можливо, ти навіть має ще кращий вигляд,

– такими ось лестощами Трамп прикривав своє небажання обговорювати Іран.

