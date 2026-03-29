Трамп засипав ведучу компліментами, щоб не говорити про Іран
- Дональд Трамп ухилився від відповіді на питання про гуманітарну ситуацію в Ірані, почавши робити компліменти ведучій Fox News.
- Президент США лише коротко назвав ситуацію в Ірані "сумною", а потім згадав про їхню давню зустріч із журналісткою.
У президента США спитали про гуманітарну ситуацію в Ірані. Дональд Трамп фактично ухилився від відповіді і перевів розмову на іншу тему.
Цей інцидент стався під час ефіру Fox News. Ведуча Дано Періно спитала у політика про те, чи вистачає іранцям їжі та води на тлі військової операції США. Замість чіткої відповіді журналістка почула компліменти на свою адресу. Про це пише The Independent.
Дивіться також Трамп планує вивести війська США з ключової країни ЄС
Як Трамп ухилився від питання про Іран?
Президент лише коротко відреагував на ситуацію в Ірані, зауваживши, що вона "сумна". Після цього він одразу почав розмову на особисту тему.
Трамп згадав їхню давню зустріч із Періно і почав робити їй компліменти, зазначивши, що вона зовсім не змінилася і зараз навіть має кращий вигляд, ніж раніше.
Ти пам'ятаєш, як ми обідали багато років тому біля підніжжя Trump Tower? Ти зовсім не змінилася. Мені, звісно, не можна таке казати, бо це стане кінцем моєї політичної кар'єри, але, можливо, ти навіть має ще кращий вигляд,
– такими ось лестощами Трамп прикривав своє небажання обговорювати Іран.
Що у Вашингтоні говорять про війну на Близькому Сході?
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США ще певний час продовжать війну проти Ірану, щоб надовго усунути загрозу з його боку. За його словами, більшість військових цілей уже досягнуто, тому операція не триватиме довго.
У США розглядають варіант обмежених наземних операцій проти Ірану, але остаточного рішення про введення військ поки немає. Пентагон уже готує сценарії коротких рейдів і точкових ударів – без повномасштабного вторгнення. Йдеться, зокрема, про можливе захоплення важливих об'єктів, як-от нафтові термінали чи бази.
Дональд Трамп заявив, що відкладає удари по енергетичній інфраструктурі Ірану на 10 днів – нібито на прохання іранської сторони. За його словами, пауза триватиме до 6 квітня, поки тривають переговори.
Водночас Іран офіційно відкидає факт переговорів і заявляє, що не просив США про відтермінування ударів.