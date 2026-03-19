Операція в Ірані провалюється: де прорахувався Трамп і як поплатиться за помилку

Спільна військова операція США та Ізраїлю проти Ірану може стати найбільшим провалом Дональда Трампа. Рішення та дії американського лідера вже призводять до наслідків, які дестабілізують ситуацію у світі.

Водночас суттєво похитнувся рейтинг самого президента США, від нього почали відвертатися навіть соратники у Білому домі. Спеціально для 24 Каналу експерти назвали першочергову мету операції в Ірані, де Трамп прорахувався і що пішло не за планом.

Що у Трампа пішло не за планом?

Військова операція Сполучених Штатів проти Ірану спричинила різке зростання світових цін на нафту, що грає на руку Володимиру Путіну. Крім цього, Білий дім частково помʼякшив санкції щодо російської нафти.

Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд наголосив, що це дозволяє Кремлю отримувати додаткові фінансові ресурси для продовження війни.

Операція, яку розпочали Сполучені Штати та Ізраїль в Ірані, фактично сприяє затягуванню війни між Росією та Україною, що є вкрай негативним розвитком подій,

– вважає Умланд.

Він наголосив, що у разі повного скасування санкцій російсько-українська війна не просто затягнеться, а стане інтенсивнішою. За його оцінкою, виглядає абсурдно, що президент США прагне отримати Нобелівську премію миру, оскільки його політика призвела лише до ескалації, яка частково має вплив і на війну в Україні.

Цікаво! Південна Корея розглядає відновлення закупівель російської нафти, щоб пом’якшити наслідки ескалації на Близькому Сході. Імпорт було припинено ще у грудні 2022 року після вторгнення Росії в Україну.

Чим вигідна Росії війна в Ірані: дивіться відео

За якої умови Трамп може кинути Ізраїль?

Історик, політик, дипломат Роман Безсмертний вважає, що мета Дональда Трампа у військовій операції проти Ірану не повністю збігається з інтересами Ізраїлю. Тож майбутній перебіг подій може бути досить непередбачуваним.

Ізраїль добре усвідомлює загрозу від режиму аятол в Ірані, який тривалий час підтримує різні проксі-сили по всьому світу, наприклад, ХАМАС, "Хезболлу" та єменських хуситів. Водночас щодо позиції Трампа є деякі сумніви.

Ключовою метою нинішнього американського лідера, ймовірно, є контроль над нафтовими ресурсами в Ірані, тоді як питання ліквідації чинного режиму – другорядне завдання,

– припустив Безсмертний.

За його словами, Вашингтон швидко припинить операцію, навіть ціною згортання підтримки Ізраїлю, якщо іранська влада погодиться надати Штатам доступ до частини нафтовидобутку.

"За певних умов Трамп може змінити свою позицію і дистанціюватися від Ізраїлю", – припустив Безсмертний.

Також дипломат зауважив, що є помітна різниця в поведінці сторін. Ізраїль діє рішуче та послідовно, коли у вчинках Трампа помітна нервозність. Президент США часто робить гучні та суперечливі заяви в медіа, які лише посилюють напруження і, зокрема, впливають на енергетичну ситуацію у світі.

Зверніть увагу! Перші шість днів військової операції проти Ірану обійшлися США більш ніж у 11,3 мільярда доларів. Зокрема, 3 мільярди на ракети Patriot.

Яка першочергова мета Трампа щодо Ірану: дивіться відео

Як війна в Ірані бʼє по авторитету Трампа?

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук зазначив, що в оточенні Трампа далеко не всі до кінця розуміють причини початку військової операції проти Ірану. Поки не йдеться про розкол серед його прихильників, але через цю ситуацію у нього вже виникають певні труднощі.

Деякі прихильники Трампа зіштовхнулися з реальністю, яка суперечить його попереднім заявам. Наприклад, раніше він різко критикував адміністрацію Джозефа Байдена за підтримку України та суттєві витрати бюджету. Втім, тепер сам витрачає чималі ресурси на військову операцію проти Ірану, що вже вплинуло на підвищення світових цін на нафту,

– мовив Рибачук.

За його словами, прихильники курсу Make America Great Again (MAGA) сподівалися, що Трамп забезпечить значні надходження до бюджету американців, зокрема, для здешевлення товарів та пального. Натомість зараз Пентагону потрібне додаткове фінансування для ведення війни.

Важливо! Пентагон запросив понад 200 мільярдів доларів на війну з Іраном. Це може стати одним із найбільших військових бюджетів в історії США.

Як наслідок, створений образ економічного добробуту починає руйнуватися, що розчаровує навіть частину електорату Трампа. Ба більше, деякі прихильники вже відкрито висловлюють критику.

На думку голови аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій", напередодні виборів в Республіканській партії може посилитися внутрішній розкол. Вже помітні певні ознаки цього, і до моменту виборів у Конгрес восени 2026 року ситуація може ще більше загостритися. Тож партії доведеться переглянути свою стратегію, якщо вона прагне зберегти політичний вплив.

До слова, європейські союзники США не підтримують ініціативи Трампа щодо військової операції проти Ірану через відсутність чіткої стратегії та суспільної підтримки. Лідери Європи наголошують на нейтралітеті й підкреслюють, що цей конфлікт не є їхньою війною, водночас критикуючи політику Трампа.

Що нині відбувається в оточенні Трампа: дивіться відео

Останні новини про війну в Ірані: що відомо?