Війська готові, а Трамп ухвалює рішення: США можуть вдарити по Ірану вже цього тижня, – CBS News
- Американські військові готові завдати удару по Ірану вже цими вихідними, але Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення.
- США значно наростили військову присутність на Близькому Сході, Пентагон планує тимчасово перемістити частину персоналу.
Високопосадовці з нацбезпеки доповіли Дональду Трампу, що американські військові готові завдати удару по Ірану вже цими вихідними, але сам президент США ще не ухвалив остаточного рішення стосовно потенційної атаки.
Про це повідомляють CBS News та CNN з посиланням на джерела, ознайомлених із цим питанням.
До чого готуються США на Близькому Сході?
За словами співрозмовників, Сполучені Штати протягом останніх днів значно наростили військову присутність на Близькому Сході, залучивши повітряні та військово-морські ресурси на тлі роздумів щодо можливого удару.
Джерела розповіли, що сам Дональд Трамп поки не визначився з цього приводу, оскільки висловлювався як за, так і проти військових дій, і навіть опитував радників і союзників, щоб спрогнозувати найкращий розвиток подій.
Розмови називають динамічними та триваючими, оскільки Білий дім зважує ризики ескалації та політичні та військові наслідки стриманості,
– зазначають ЗМІ.
Видання нагадує слова прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт під час нещодавнього брифінгу про те, що дипломатія є пріоритетом Трампа, але водночас існує багато "причин і аргументів на користь удару по Ірану".
Пентагон протягом найближчих трьох днів планує тимчасово перемістити частину персоналу з Близького Сходу до Європи або на територію США через можливу відповідь Ірану у разі реалізації військової операції США.
Водночас джерела зауважують, що подібне перегрупування сил є стандартною практикою перед потенційною військовою активністю Сполучених Штатів, але не обов’язково свідчить про неминучість удару по Ірану.
Що відомо про напругу між США та Іраном?
Axios з посиланням на джерела повідомляло, що з 90% ймовірністю війна між країнами почнеться найближчими тижнями, оскільки Дональд Трамп втрачає терпіння, хоч дехто і відмовляє його від конфлікту.
Раніше американська дипломатична місія в Тегерані звернулася до громадян США, які перебувають в Ірані, з наполегливим закликом якомога швидше покинути країну через різке погіршення безпекової ситуації.
Незадовго до цього Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) розпочав військові навчання у Ормузькій протоці. Це стратегічно важлива точка, через яку проходить значна частина нафтових постачань.