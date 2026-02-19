Війська готові, а Трамп ухвалює рішення: США можуть вдарити по Ірану вже цього тижня, – CBS News

Високопосадовці з нацбезпеки доповіли Дональду Трампу, що американські військові готові завдати удару по Ірану вже цими вихідними, але сам президент США ще не ухвалив остаточного рішення стосовно потенційної атаки.

Про це повідомляють CBS News та CNN з посиланням на джерела, ознайомлених із цим питанням.

До чого готуються США на Близькому Сході?

За словами співрозмовників, Сполучені Штати протягом останніх днів значно наростили військову присутність на Близькому Сході, залучивши повітряні та військово-морські ресурси на тлі роздумів щодо можливого удару.

Джерела розповіли, що сам Дональд Трамп поки не визначився з цього приводу, оскільки висловлювався як за, так і проти військових дій, і навіть опитував радників і союзників, щоб спрогнозувати найкращий розвиток подій.

Розмови називають динамічними та триваючими, оскільки Білий дім зважує ризики ескалації та політичні та військові наслідки стриманості,

– зазначають ЗМІ.

Видання нагадує слова прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт під час нещодавнього брифінгу про те, що дипломатія є пріоритетом Трампа, але водночас існує багато "причин і аргументів на користь удару по Ірану".

Пентагон протягом найближчих трьох днів планує тимчасово перемістити частину персоналу з Близького Сходу до Європи або на територію США через можливу відповідь Ірану у разі реалізації військової операції США.

Водночас джерела зауважують, що подібне перегрупування сил є стандартною практикою перед потенційною військовою активністю Сполучених Штатів, але не обов’язково свідчить про неминучість удару по Ірану.

Що відомо про напругу між США та Іраном?