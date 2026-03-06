Війна з Іраном триватиме ще кілька тижнів, – Axios про послання Рубіо країнам Перської затоки

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив міністрам закордонних справ країн Перської затоки, що американська операція проти Ірану на Близькому Сході триватиме щонайменше ще кілька тижнів.

Про це пише Axios з посиланням на джерела.

Скільки ще триватиме конфлікт на Близькому Сході?

За словами співрозмовників видання, високопосадовець повідомив міністрам, що наразі у рамках операції головна увага американських військових зосереджена на іранських ракетних установках, складах, а також заводах.

За даними джерел, хоч Марко Рубіо запевнив у тому, що Сполучені Штати не намагаються насамперед змінити чинний режим в Ірані, проте дав зрозуміти, що Вашингтон прагне, аби цією країною все ж керували інші особи.

Крім вищезгаданого, держсекретар США додав, що наразі Вашингтон не веде жодного діалогу з Тегераном, оскільки, на його думку, будь-які переговори на даному етапі підірвали б виконання поточних військових завдань США.

Axios констатує, що атаки з боку США та Ізраїлю продовжуються вже 7 добу поспіль. Іран спільно з "Хезболлою" Лівану та шиїтського угрупування в Іраку продовжують завдавати ударів по американських базах та інших країнах.

Попри це, як зауважує видання, масштаби атак з іранської сторони значно скоротилися – орієнтовно на 90% порівняно з першим днем ескалації. США та Ізраїль заявляли про знищення 60% ракетних установок та запасів Ірану.

Яка позиція США щодо Ірану?