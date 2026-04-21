Із "сірої зони" на Донбасі пропонували створити напівавтономну мікродержаву за зразком Монако

Україна під час мирних переговорів розглядала можливість створення на частині Донбасу напівавтономної території за принципом "моделі Монако". Йшлося про демілітаризовану зону або вільний економічний простір без повного контролю жодної зі сторін.

Втім, ця ідея так і не була реалізована через розбіжності між Києвом і Москвою. Про це пише The New York Times.

Дивіться також Ми не залишимо жодного квадратного міліметра нашої землі, – Мельник в ООН про Донбас

Що відомо про створення напівавтономної зони?

Під час переговорів щодо завершення війни Україна пропонувала нестандартний підхід до врегулювання ситуації на Донбасі – створення напівавтономної території, яка функціонувала б за аналогією до "моделі Монако". Йшлося про демілітаризовану або економічно вільну зону, яка не перебувала б під повним контролем ні України, ні Росії.

Така територія могла отримати особливий статус і стати своєрідною “мікродержавою” з економічними преференціями. Розглядалася можливість розвитку регіону як офшорної або спеціальної економічної зони, що могло б стимулювати інвестиції та відновлення.

Українці розглядали варіант створення напівавтономної території, яка б функціонувала як економічна зона з особливими умовами, подібно до Монако,

– зазначає видання з посиланням на джерела, обізнані з переговорами.

Водночас ця ідея була частиною ширшого пакета пропозицій, який включав також створення демілітаризованої зони. Україна наголошувала, що такий формат дозволив би уникнути повної втрати територій і водночас знизити ризики подальшої ескалації.

Іншою паралельною концепцією була неформальна назва "Донніленд", яка використовувалася під час обговорень і мала привернути увагу американської сторони. Вона символізувала територію, що могла б стати результатом дипломатичного компромісу та отримати міжнародну підтримку.

"Ідея полягала в тому, щоб створити простір, який не контролюється жодною зі сторін повністю, але водночас забезпечує стабільність і економічний розвиток", – пояснюють співрозмовники NYT.

Втім, попри певну гнучкість у підходах, сторони не змогли дійти згоди. Росія наполягала на повному контролі над Донбасом, тоді як Україна відмовлялася від будь-яких рішень, які могли б поставити під загрозу її суверенітет.

У результаті переговори щодо майбутнього цієї частини регіону зайшли в глухий кут, а ідеї на кшталт "моделі Монако" залишилися лише на рівні обговорень і не були закріплені в офіційних документах.

