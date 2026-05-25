Путін під тиском війни: затяжний конфлікт проти України змінює Росію, – The Telegraph

Повномасштабна війна проти України дедалі більше впливає на політичну й економічну ситуацію в Росії та позиції Володимира Путіна. Те, що Кремль планував як швидку кампанію, перетворилося на затяжний конфлікт із внутрішніми наслідками для суспільства та держави.

Війна проти України, яку розпочала Росія у 2022 році, поступово перетворюється на фактор глибоких внутрішніх змін у самій країні. Про це пише The Telegraph.

Який вплив на Путіна має затяжний конфлікт проти України?

Президент Росії Володимир Путін, який раніше зміцнив політичну стабільність після 1990-х років, нині стикається з наслідками затяжного конфлікту, що триває вже кілька років. За оцінками аналітиків, початкові розрахунки Кремля щодо швидкої військової кампанії не справдилися, а бойові дії набули тривалого характеру. Це призвело до зростання навантаження на економіку, яка дедалі більше залежить від воєнних потреб, та до посилення соціального тиску через інфляцію і зниження рівня життя.

Виникають складнощі й з комплектуванням армії. Високі втрати та нестача особового складу змусили російську владу розширювати підходи до мобілізації, що викликає невдоволення в суспільстві. У 2022 році часткова мобілізація вже спричинила хвилю протестних настроїв, і нові рішення також можуть мати політичні наслідки.

Важливим елементом внутрішньої політики залишається контроль над інформаційним простором. Кремль продовжує обмежувати незалежні канали комунікації та посилює регулювання соціальних мереж, просуваючи державні платформи, які перебувають під повним контролем силових структур.

Попри всі труднощі, Росія продовжує отримувати значні доходи від експорту енергоресурсів, зокрема завдяки співпраці з окремими країнами Азії. Це дозволяє частково компенсувати витрати на війну, однак не знімає загального економічного тиску.

Важливими аспектом залишається політична ситуація. У країні зберігається жорсткий контроль над опозицією та громадським сектором, а критики влади стикаються з переслідуваннями або змушені залишати країну. На цьому тлі експерти порівнюють нинішню ситуацію з історичними періодами, коли військові поразки або затяжні конфлікти ставали переломними для російської влади.

Аналітики видання вважають, що подальший розвиток подій залежатиме від тривалості війни та внутрішньої стійкості російської політичної системи, яка наразі проходить один із найскладніших періодів за останні десятиліття.

Нагадаємо, що політичний експерт Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу наголосив на тому, що у Росії посилюється внутрішній розкол. За його словами, в російських елітах уже можуть шукати варіант, який дозволить перейти до нового етапу боротьби за владу.