Пробують "розрулити" кризу: міністри чотирьох країн обговорюють Близький Схід

У війну на Близькому Сході залучені й інші країни. Представники чотирьох із них зустрілися в столиці Пакистану Ісламабаді для мирних перемовин.

Про це повідомляє CNN.

Дивіться також Наші дрони – це українська "нафта": Сибіга висловився про роль України на Близькому Сході

Хто веде мирні переговори на Близькому Сході?

Міністри закордонних справ Єгипту, Туреччини, Саудівської Аравії та Пакистану зустрілися в Ісламабаді. Вони обговорили питання деескалації конфлікту між США, Ізраїлем і Іраном та інші регіональні проблеми.

Переговори відбулися на тлі того, як Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися ударами, а можливість введення американських сухопутних військ на територію Ірану, як і раніше, залишається актуальною,

– додали CNN.

Що відбувається на Близькому Сході?