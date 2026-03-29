Пробують "розрулити" кризу: міністри чотирьох країн обговорюють Близький Схід
У війну на Близькому Сході залучені й інші країни. Представники чотирьох із них зустрілися в столиці Пакистану Ісламабаді для мирних перемовин.
Про це повідомляє CNN.
Хто веде мирні переговори на Близькому Сході?
Міністри закордонних справ Єгипту, Туреччини, Саудівської Аравії та Пакистану зустрілися в Ісламабаді. Вони обговорили питання деескалації конфлікту між США, Ізраїлем і Іраном та інші регіональні проблеми.
Переговори відбулися на тлі того, як Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися ударами, а можливість введення американських сухопутних військ на територію Ірану, як і раніше, залишається актуальною,
– додали CNN.
Що відбувається на Близькому Сході?
Операція США проти Ірану триває вже місяць, і вже місяць в Ірані немає інтернету.
У Бахрейні запровадили морську комендантську годину.
Іран готовий зустріти американців, якщо ті спробують висадити свій десант. Принаймні така заява пролунала з офіційного Тегерана.
А от ЦАХАЛ пообіцяв завершити за кілька днів удари по всіх пріоритетних цілях в Ірані.
The Financial Times заявили, що Іран спеціально завдає невеликих ударів. Країна веде війну на виснаження свого ворога. Водночас найбільш сучасне озброєння поки не використовували – це буде козир у рукаві.