Об этом сообщает CNN. Напомним, в США призвали потерпеть войну в Иране "еще немного".
Кто ведет мирные переговоры на Ближнем Востоке?
Министры иностранных дел Египта, Турции, Саудовской Аравии и Пакистана встретились в Исламабаде. Они обсудили вопросы деэскалации конфликта между США, Израилем и Ираном и другие региональные проблемы.
Переговоры состоялись на фоне того, как Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами, а возможность введения американских сухопутных войск на территорию Ирана, по-прежнему, остается актуальной,
– добавили CNN.
Что происходит на Ближнем Востоке?
Операция США против Ирана продолжается уже месяц, и уже месяц в Иране нет интернета.
В Бахрейне ввели морской комендантский час.
Иран готов встретить американцев, если те попытаются высадить свой десант. По крайней мере такое заявление прозвучало из официального Тегерана.
А вот ЦАХАЛ пообещал завершить за несколько дней удары по всем приоритетным целям в Иране.
The Financial Times заявили, что Иран специально наносит небольшие удары. Страна ведет войну на истощение своего врага. В то же время наиболее современное вооружение пока не использовали – это будет козырь в рукаве.