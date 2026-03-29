Об этом сообщает CNN. Напомним, в США призвали потерпеть войну в Иране "еще немного".

Смотрите также Наши дроны – это украинская "нефть": Сибига высказался о роли Украины на Ближнем Востоке

Кто ведет мирные переговоры на Ближнем Востоке?

Министры иностранных дел Египта, Турции, Саудовской Аравии и Пакистана встретились в Исламабаде. Они обсудили вопросы деэскалации конфликта между США, Израилем и Ираном и другие региональные проблемы.

Переговоры состоялись на фоне того, как Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами, а возможность введения американских сухопутных войск на территорию Ирана, по-прежнему, остается актуальной,
– добавили CNN.

Что происходит на Ближнем Востоке?

  • Операция США против Ирана продолжается уже месяц, и уже месяц в Иране нет интернета.

  • В Бахрейне ввели морской комендантский час.

  • Иран готов встретить американцев, если те попытаются высадить свой десант. По крайней мере такое заявление прозвучало из официального Тегерана.

  • А вот ЦАХАЛ пообещал завершить за несколько дней удары по всем приоритетным целям в Иране.

  • The Financial Times заявили, что Иран специально наносит небольшие удары. Страна ведет войну на истощение своего врага. В то же время наиболее современное вооружение пока не использовали – это будет козырь в рукаве.