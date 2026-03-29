Про це повідомляє CNN.

Хто веде мирні переговори на Близькому Сході?

Міністри закордонних справ Єгипту, Туреччини, Саудівської Аравії та Пакистану зустрілися в Ісламабаді. Вони обговорили питання деескалації конфлікту між США, Ізраїлем і Іраном та інші регіональні проблеми.

Переговори відбулися на тлі того, як Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися ударами, а можливість введення американських сухопутних військ на територію Ірану, як і раніше, залишається актуальною,
– додали CNN.

Що відбувається на Близькому Сході?

  • Операція США проти Ірану триває вже місяць, і вже місяць в Ірані немає інтернету.

  • У Бахрейні запровадили морську комендантську годину.

  • Іран готовий зустріти американців, якщо ті спробують висадити свій десант. Принаймні така заява пролунала з офіційного Тегерана.

  • А от ЦАХАЛ пообіцяв завершити за кілька днів удари по всіх пріоритетних цілях в Ірані.

  • The Financial Times заявили, що Іран спеціально завдає невеликих ударів. Країна веде війну на виснаження свого ворога. Водночас найбільш сучасне озброєння поки не використовували – це буде козир у рукаві.