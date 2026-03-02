Трамп назвав потужності Ірану, які знищили США

Президент США, як і обіцяв, проводить пресконференцію стосовно Ірану. Він розповів про успіхи Америки в знищенні військової міці Тегерана.

Про це Трамп заявив під час свого виступу увечері 2 березня.

Що США знищили в Ірані?

Трамп назвав два компоненти – це ракетний потенціал і військово-морський флот.

Ми знищуємо ракетний потенціал Ірану, і ви бачите, що це відбувається щогодини, разом з їхньою здатністю виробляти абсолютно нові та доволі хороші ракети. По-друге, ми знищуємо їхній військово-морський флот. Ми вже вивели з ладу 10 кораблів. Вони лежать на дні моря,

– заявив він.

Зверніть увагу! Після перших ударів по іранських кораблях у США наголосили: не зупиняться, доки не знищать весь флот Ірану.

Також Трамп сказав, що Іран мав не прості балістичні ракети, а далекобійні.

"Програма звичайних балістичних ракет режиму швидко і значно розвивалася. Це становило дуже явну і колосальну загрозу для Америки та наших військ, розташованих за кордоном. Режим вже мав ракети, здатні досягати Європи та наших баз, і незабаром у них були б ракети, здатні досягати нашої прекрасної Америки", – висловився лідер США.

Він пояснив, навіщо Ірану були потрібні такі ракети – це для того, щоб захистити розробку ядерної зброї. Мовляв, такі ракети дуже б ускладнили роботу тим, хто хотів би стати на заваді Ірану.

