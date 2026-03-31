Запаси на межі: країни Перської затоки майже вичерпали запаси ракет для Patriot, – Bloomberg

Країни Перської затоки починають відчувати значну кризу, адже вони використали більшість ракет для систем ППО Patriot на тлі масованих атак Ірану. Інтенсивність ударів зростає та змушує шукати дешевші альтернативи та покладатися на підтримку США.

Запаси скоротилися до критично низького рівня. Про це повідомляє Bloomberg.

Дивіться також Польща не віддасть батареї ППО Patriot на Близький Схід: чому Варшава відмовила США

Що відомо про складне становище у країнах Близького Сходу?

За інформацією агентства, для протидії іранським атакам, було використано щонайменше 2400 ракет типів PAC-3 і GEM-T із приблизно 2800, які перебували на озброєнні до початку бойових дій. Такий рівень витрат свідчить про високу інтенсивність ракетних ударів і значне навантаження на системи протиповітряної оборони, з яким не завжди є можливість впоратися.

Згідно з офіційними даними, від початку війни Іран випустив по країнах регіону близько 1200 балістичних ракет і майже 4000 дронів-камікадзе типу "Шахед".

Як пише Bloomberg, без підтримки США більшість країн Перської затоки не змогли б ефективно протидіяти таким атакам. Зокрема, старша наукова співробітниця Stimson Center Келлі Грієко зазначила, що без американської допомоги у регіону практично не залишилося б засобів для захисту.

Через зменшення запасів дорогих перехоплювачів країни дедалі активніше звертаються до альтернативних рішень, зокрема дешевших боєприпасів типу JDAM.

Зверніть увагу! JDAM – це набір обладнання, який перетворює звичайні вільнопадаючі ("тупі") бомби на керовані високоточні ("розумні") боєприпаси, здатні застосовуватися за будь-яких погодних умов.

