Сподівались завершити війну повстанням: як Трамп та Нетаньягу планували "перемогти" Іран, – NYT
Розвідка "Моссаду" на початку конфлікту з Іраном запропонувала Дональду Трампу та Беньяміну Нетаньягу "особливий план". В Ізраїлі вважали, що ліквідація керівництва Тегерану може спричинити масове повстання.
Через три тижні після початку війни повстання в Ірані так і не відбулося, а усі намагання США та Ізраїлю стали лише головною проблемою. Про це повідомили у The New York Times.
Як Ізраїль переконав Трампа почати війну?
Барнеа на початку конфлікту заявляв, що вже в перші дні його служба зможе об'єднати іранську опозицію, спровокувати протести й заворушення, і усе це призведе до повалення та краху влади.
Трамп у своїй першій заяві після початку війни сказав, що народ Ірану має взяти уряд під свій контроль, і тоді вони зможуть керувати країною самостійно.
Усі плани Трампа, Нетаньягу та Бернеа провалилися, а в США взагалі перестали публічно говорити про можливість повстання в Ірані.
Як в Ізраїлі відреагували на провал плану?
Нетаньягу був розчарований тим, що Моссад не зміг підняти повстання в Ірані. Він зазначив, що Трамп може "швидко зупинити війну", а дії його розвідки поки не дали результату.
У виданні повідомили, що за даними американської розвідки, в Ірані можливі внутрішні сутички або навіть громадянська війна у майбутньому, але ці сили скоріш за все підтримають релігійні групи, а не демократію.
Після усіх обстрілів, ліквідації лідера та влади, знищення зброї та живої сили, в Ірані досі не почалося повстання, проте Ізраїль заявив, що маленька надія все ж таки залишається.
Чи зможуть США домовитися з Іраном про мир?
Дональд Трамп продовжив дедлайн для Ірану щодо відкриття Ормузької протоки, заявивши про позитивну динаміку переговорів.
Президент США оголосив про п'ятиденну паузу в ударах по Ірану після успішних переговорів щодо завершення бойових дій, які тривали 2 дні та продовжаться протягом тижня.
Політолог Артем Бронжуков зазначив, що США готуються до переговорів з Іраном, щоб перевести кризу з воєнної площини в переговорну, а команда Трампа шукає спосіб зупинити ескалацію і заявити про політичний результат.