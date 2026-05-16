США готують радикальний крок: у Пентагоні заявили про сценарії нових ударів по Ірану, – NYT

Після повернення з Китаю Дональд Трамп має ухвалити ключове рішення щодо подальшої політики США стосовно Ірану, включно з можливим відновленням військових ударів. У Вашингтоні вже підготовлені як сценарії ескалації, так і варіанти часткового виведення військ із регіону.

Радники Трампа вже підготували плани, які передбачають можливе відновлення військових ударів у разі остаточного провалу дипломатичних переговорів. Про це пише The New York Times.

Дивіться також Війна в тіні: Саудівська Аравія завдала таємного удару по Ірану, – Reuters

Що відомо про плани Трампа?

Операція "Епічна лють", яка раніше була призупинена після оголошення перемир'я – може бути відновлена вже найближчого тижня або навіть отримати нову назву. Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон має готовий план ескалації на випадок необхідності.

Водночас у США опрацьовується альтернативний сценарій, який передбачає часткове або повне виведення понад 50 тисяч військовослужбовців із регіону. Це свідчить про паралельну підготовку як до загострення, так і до деескалації ситуації.

За даними двох близькосхідних чиновників, США та Ізраїль посилили військову координацію – рівень підготовки є найвищим із моменту оголошення перемир'я. Серед можливих варіантів розглядаються масштабні авіаудари по іранській військовій та цивільній інфраструктурі, а також спеціальна операція з вилучення ядерних матеріалів на об'єкті в Ісфахані.

Де знаходиться Ісфахан: дивіться на карті

Повідомляється, що кілька сотень американських спецпризначенців уже перебувають у регіоні для потенційної операції, однак її реалізація потребуватиме значно більших сил і несе високі ризики втрат. Серед інших сценаріїв також розглядається можливе захоплення острова Харг – ключового вузла іранського нафтового експорту.

Де знаходиться острів Харг: дивіться на карті

Водночас американська розвідка фіксує відновлення значної частини іранської ракетної інфраструктури після попередніх ударів. У регіоні вже розміщені близько 5 тисяч морських піхотинців США, 2 тисячі десантників 82-ї повітрянодесантної дивізії, а також дві авіаносні ударні групи й десятки кораблів та літаків, готових до можливого розгортання операцій.

Після саміту у Пекіні також обговорюється можливість послаблення санкцій проти китайських компаній, які купують іранську нафту. Водночас США та Китай, за даними NYT, досягли спільної позиції щодо того, що Іран за жодних умов не повинен отримати ядерну зброю.

Чому контроль над Іраном так важливий для Трампа?

Для Дональда Трампа стримування Ірану залишається одним із головних зовнішньополітичних пріоритетів. У Вашингтоні вважають, що це необхідно для захисту світової енергетичної стабільності, недопущення появи ядерної зброї на Близькому Сході та посилення впливу США через політику "максимального тиску".

Особливе значення має Ормузька протока, через яку проходить значна частина світового нафтового експорту. Будь-яка ескалація з боку Ірану може спричинити стрибок цін на нафту та вплинути на глобальну економіку, тому США прагнуть обмежити вплив Тегерана в регіоні.

До слова. Ситуація на Близькому Сході продовжує загострюватися, тому візит Трампа до Пекіну має стратегічну мету. Президент США обговорював з китайським лідером важливе питання безпечної торгівлі. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус наголосив в етері 24 Каналу, що США вважають, що вони програють від правил Світової організації торгівлі, натомість Китай навпаки виграє.

Ще одним ключовим питанням є ядерна програма Ірану. Трамп неодноразово заявляв, що Вашингтон не допустить отримання Тегераном ядерної зброї. Попри попередні удари по іранських об'єктах, країна, за оцінками Заходу, зберігає потенціал для розвитку програми.

Також США намагаються захистити своїх союзників – Ізраїль та країни Перської затоки, які вважають Іран головною загрозою регіональній безпеці. Окрім цього, Вашингтон розглядає Тегеран як важливого партнера Росії та Китаю, тому прагне послабити цей союз.

Війна в Ірані: останні новини

Іран, за оцінками західних аналітиків, відновив контроль над більшістю своїх ракетних баз та зберіг близько 70% довоєнного ракетного арсеналу. Це викликає занепокоєння у США та їхніх союзників, оскільки Тегеран знову посилює свої позиції в районі Ормузької протоки – одного з ключових маршрутів світового нафтового експорту.

Попри тривалі переговори, США та Іран залишаються далекими від укладення мирної угоди. Тегеран вимагає компенсацій, гарантій безпеки та скасування санкцій, тоді як Вашингтон наполягає на жорсткіших обмеженнях іранської ядерної програми та військової активності.

За даними американських ЗМІ, Дональд Трамп дедалі більше розчарований перебігом переговорів і розглядає можливість повернення до силового сценарію через затягування дипломатичного процесу. Додаткове напруження викликала відповідь Ірану на мирну пропозицію США, яку Трамп назвав "абсолютно неприйнятною". Це посилило сумніви Вашингтона щодо готовності Тегерана до реальних компромісів і мирного врегулювання конфлікту.