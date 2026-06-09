Геополітика Америка США оголосять про "повну перемогу" над Іраном протягом найближчих двох тижнів, – Трамп
9 червня, 10:59
2

США оголосять про "повну перемогу" над Іраном протягом найближчих двох тижнів, – Трамп

Поліна Буянова

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть оголосити "повну перемогу" над Іраном протягом найближчих двох тижнів.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також "Я ніколи не гарантував": Трамп неочікувано висловився про свою обіцянку зупинити всі війни 

Чи є прогрес у переговорах США та Ірану?

За словами Дональда Трампа, переговори з Іраном тривають – Тегеран нібито готовий піти на значні поступки, йдеться навіть про відмову від ядерної зброї.

Я думаю, що ми виграємо цю битву, але ви дійсно виграєте її протягом наступних двох тижнів, коли ми оголосимо повну перемогу. Це буде повна перемога, це станеться дуже скоро, і ціни на нафту різко впадуть, 
– сказав президент США.

Як зазначають у CNN, подібні заяви про "два тижні" вже звучали раніше. Зокрема, після оголошеного 7 квітня перемир'я з Іраном передбачалося, що воно триватиме два тижні, поки сторони узгоджуватимуть остаточну угоду щодо завершення війни.

На запитання в інтерв'ю Meet the Press, чому Іран досі не погодився на угоду, Трамп відповів, що це пов'язано з позицією Тегерана.

Тому що вони сильні. Вони пишаються собою. Є речі, про які вони ніколи не думали, що зроблять, але які їм доведеться зробити. У них немає вибору. І це займає трохи часу, 
– пояснив американський лідер.

До слова, журналісти CNN також підрахували, що Дональд Трамп 37 разів заявляв, що угода з Іраном щодо закінчення війни "вже близько".

За словами аналітиків, президент продовжує це повторювати, або тому що він перебуває в ілюзії, намагаючись заспокоїти фінансові ринки, або тому що вважає, що може змусити це статися "силою волі".

Пов'язані теми:

Близький Схід
Дональд Трамп Іран Конфлікт між США та Іраном
Новини США