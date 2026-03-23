"Ми – не політичні пішаки": військові США обурені операцією Трампа в Ірані

28 лютого армія США спільно із ізраїльськими військовими розпочала масштабну збройну операцію, спрямовану проти іранського режиму. Водночас рішення Дональда Трампа щодо Ірану викликало неоднозначну реакцію як на міжнародній арені, так і всередині самих Сполучених Штатів.

Про це пише видання HuffPost, посилаючись на інтерв'ю із військовими США, які інформують про низький моральний дух, розчарування та втрату ілюзій. Деякі говорять про можливість покинути армію.

Чи підтримують дії Трампа військові США?

Один з військових посадовців зазначив, що американські війська зіштовхуються із проблемами через недостатній рівень захисту та порахунки в плануванні. За його словами, удари іранських балістичних ракет та ударних БпЛА вже мають серйозні наслідки, які надалі можуть дестабілізувати ситуацію.

Він також повідомив, що проведення наземної операції проти Ірану обернулось би катастрофою, оскільки наразі план дій на такий випадок відсутній.

Ми навіть не можемо повністю захистити жодну наземну базу на театрі військових дій,

– заявив військовий.

У коментарі HuffPost ветеранка, яка наставляє молодих офіцерів, заявила, що військовослужбовці США все частіше говорять про втрату віри. Вони кажуть: "Ми не хочемо вмирати за Ізраїль – ми не хочемо бути політичними пішаками".

Ще один резервіст, який підтримує зв'язок із чинними військовими, також підтвердив, що чує подібні настрої. Він додав, що останнім часом солдати все частіше звертаються щодо відмови від служби через переконання. Резервіст зазначив, що лише за останні два тижні він вже шість разів передавав інформацію про таких осіб, підкресливши, що за майже 20 років служби з подібними ситуаціями не стикався.

Виконавчий директор Центру з питань совісті та війни Майк Приснер зауважив, що раніше організація отримувала від 50 до 80 звернень на рік від військовослужбовців, які відмовлялись від служби. Тоді як у березні ситуація різко змінилась – кількість таких звернень зросла приблизно на 1000%. Тепер до центру щодня звертається щонайменше один військовий із подібним запитом.

Втім видання пише, що наразі масового звільнення зі служби в армії США не спостерігається. Джерела кажуть, що серед військових відчувається невдоволення, але разом з тим – готовність підкорятись обставинам.

Але невдоволення і проблеми з моральним духом можуть знизити шанси кампанії Трампа на успіх – і призвести до змін у середовищі військовослужбовців, які можуть мати наслідки для системи національної безпеки Америки,

– йдеться у HuffPost.

Резервісти зауважили, що основою гніву військовослужбовців США є відсутність чіткої та зрозумілої аргументації, що виправдовує війну з Іраном.

Важливо! Дії Трампа в Ірані викликають занепокоєння серед країн Європи. Лідери ЄС побоюються, що американський лідер скоротить підтримку для України, оскільки буде зайнятий іншим важливим напрямком – Іраном. Водночас Європа все ж демонструє помірну та стриману підтримку США проти Тегерана. Це пов'язано із бажанням уникнути розриву трансатлантичних відносин.

