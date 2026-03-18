Куба готова до війни: на острові відповіли на погрози Трампа

На Кубі відповіли Трампу, який грозив "розібратися" з Кубою після Ірану. Там пообіцяли нездоланний спротив – фактично визнали, що готові до війни зі США.

Про це президент Куби Мігель Діас-Канель написав на сторінці в Х. Він підкреслив, що Трамп використовує економічну війну як колективне покарання проти всього кубинського народу.

Що кажуть на Кубі про можливу війну зі США?

Діас-Канель супроводив свій допис тегом #КубаСтоїтьТвердо.

"США майже щодня публічно погрожують Кубі силовим поваленням конституційного ладу. І використовують для цього обурливий привід: жорсткі обмеження ослабленої економіки, яку вони атакують і намагаються ізолювати вже понад шість десятиліть (тобто з моменту Кубинської революції у 1959 році – 24 Канал)", – акцентував він.

За його словами, Америка не тільки планує захопити Кубу, але й оголошує про це.

Вони прагнуть захопити країну, її ресурси, власність і навіть ту саму економіку, яку намагаються задушити, щоб змусити нас капітулювати. Тільки так можна пояснити жорстоку економічну війну, що ведеться як колективне покарання проти всього народу. Навіть у найгіршому сценарії Куба впевнена: будь-який зовнішній агресор матиме справу з нездоланним опором,

– написав президент Куби.

Зверніть увагу! На Кубі триває енергетична криза. Після повалення Ніколаса Мадуро у Венесуелі країна зіткнулася з труднощами, півострів занурився у блекаут, бракує пального. Влада стверджує, що США провадять енергетичну блокаду Куби.

Деякі ЗМІ цитують заяву Діаса-Канеля як таку, що Куба готова до війни.

Останні заяви Трампа щодо Куби

Днями президент США сказав, що для нього великою честю буде захопити півострів. Мігеля Діаса-Канеля планують усунути, щоб провести економічні реформи.

Я можу звільнити її або взяти її. Думаю, що можу зробити з нею все, що захочу,

– висловився Трамп.

До того президент США говорив, що пропонує "дружнє поглинання" Куби, мовляв, на півострів чекають великі зміни. Та якщо кубинці відмовляться, поглинання буде недружнім – імовірно, мова про вторгнення.

Також чи не вперше за багато років у країні спалахнули протести. Мовиться навіть, що протестувальники підпалили місцеву штаб-квартиру Комуністичної партії – нечувані раніше події.

Якщо Трампу вдасться повалити комуністичний режим на Кубі, це означатиме, що латиноамериканська держава повернеться в орбіту впливу США майже 60 років потому.