Розвідка США вважає повалення режиму аятол в Ірані малоймовірним, – WP

Масштабна військова операція США проти Ірану на Близькому Сході навряд чи призведе до усунення вкоріненої військової та релігійної верхівки країни.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на секретну доповідь Національної розвідувальної ради (NIC), підготовлену до початку конфлікту.

Про що свідчать дані американської розвідки?

Видання з посиланням на джерела пише, що висновки звіту американської розвідки ставлять під сумнів задекларований план Дональда Трампа стосовно очищення верхівки Ірану та обрання нового лідера Вашингтоном.

На думку американських аналітиків, військова та духовна еліта країни має вдосталь ресурсів для збереження спадкоємності влади після нещодавньої ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Згідно зі звітом, взяття розрідженою іранською опозицією контролю над країною є малоймовірним сценарієм, і спроби США встановити лояльного лідера можуть виявитися марними через стійкість іранських інституцій.

Білий дім повідомляв, що ключовими цілями є знищення ракет та виробничих потужностей Ірану, його військово-морський флот, можливість озброювати терористичні угрупування та шанс на отримання ядерної зброї.

The Washington Post констатує, що сценарію у вигляді введення американських сухопутних військ на територію Ірану або озброєння курдів для розпалювання повстання, згідно з початковим планом, не передбачали.

Хоч наразі не було офіційних повідомлень про обрання нового лідера Ірану, проте процес наступництва в країні уже запустили, попри значний тиск з боку Ізраїлю та Сполучених Штатів у вигляді інтенсивних бомбардувань.

До слова, політтехнолог Аббас Галлямов в етері 24 Каналу заявив, що всередині іранської еліти після загибелі духовного лідера розгорнулася боротьба за владу, яка оголила серйозні суперечності всередині режиму.

Яка ситуація на Близькому Сході?