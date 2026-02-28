Ризик втрат у "благородній місії": ЗМІ дізналися, як Трамп ухвалював рішення про удари по Ірану
- Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про удари по Ірану після серії брифінгів від команди з нацбезпеки, які підкреслили як ризики, так і потенційні вигоди кампанії.
- Серед загроз Білий дім розглядав можливі значні втрати серед військових США та ракетні атаки Ірану, але також можливі геополітичні зміни, які могли б посилити позиції США на Близькому Сході.
Президент США Дональд Трамп напередодні рішення про удари по Ірану заслухав серію брифінгів від команди з нацбезпеки, де йшлося як про можливі наслідки, так і про потенційні вигоди військової кампанії проти Тегерана.
Про це повідомляють Reuters і CNN.
Дивіться також Може вийти зовсім не так, як планувалося: у The Times оцінили наслідки атаки США на Іран
Як Трамп слідкував за операцією в Ірані?
Як розповів один з американських посадовців, сценарій описували як надзвичайно ризикований, але стратегічно перспективний. Серед ключових загроз – можливі значні втрати серед військових США. Водночас у Білому домі розглядали ймовірність серйозних геополітичних змін на Близькому Сході, які могли б посилити позиції Вашингтона в регіоні.
Сам Трамп публічно визнав високу ціну такого кроку. У відеозверненні він заявив, що під час операції можуть загинути американські військові, однак наголосив: рішення ухвалюється не заради сьогодення, а задля стратегічного майбутнього, назвавши місію благородною.
Саме ці доповіді допомагають зрозуміти логіку, за якою американський лідер погодився на проведення, ймовірно, найнебезпечнішої військової операції США з часів вторгнення до Іраку у 2003 році.
Інший представник адміністрації повідомив, що перед початком ударів Білий дім отримав оцінку ризиків, серед яких – можливі ракетні атаки Ірану по американських базах у регіоні. Частина цих ударів, за оцінками, могла б прорвати систему протиповітряної оборони.
Також у Вашингтоні враховували загрозу атак з боку підтримуваних Іраном угруповань на американських військових в Іраку та Сирії. Попри масштабне перекидання сил і техніки, чиновники визнають: системи ППО, розгорнуті у прискореному режимі, мають свої обмеження.
Трамп стежив за розгортанням операції проти Ірану у своїй віллі у Мар-а-Лаго. Також він провів розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що держсекретар Марко Рубіо перед початком ударів сконтактував з топпосадовцями Конгресу, щоб повідомити їх про це, і додзвонився до більшості.
Що відбувається в Ірані?
Вранці 28 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабні бойові дії в Ірані, щоб усунути загрози з боку іранського режиму. Серед загроз йдеться насамперед про прагнення режиму в Ірані заволодіти ядерною зброєю.
Армія оборони Ізраїлю розпочала превентивну атаку по Ірану та Лівану.
У відповідь Іран розпочав ракетні бомбардування сусідніх, дружніх до США та Ізраїлю країн, зокрема Кувейту, Йорданії, Бахрейну, Катару, ОАЕ та Саудівської Аравії. Вибухи лунали в Дубаї та Абу-Дабі.