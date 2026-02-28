Ризик втрат у "благородній місії": ЗМІ дізналися, як Трамп ухвалював рішення про удари по Ірану

Президент США Дональд Трамп напередодні рішення про удари по Ірану заслухав серію брифінгів від команди з нацбезпеки, де йшлося як про можливі наслідки, так і про потенційні вигоди військової кампанії проти Тегерана.

Про це повідомляють Reuters і CNN.

Як Трамп слідкував за операцією в Ірані?

Як розповів один з американських посадовців, сценарій описували як надзвичайно ризикований, але стратегічно перспективний. Серед ключових загроз – можливі значні втрати серед військових США. Водночас у Білому домі розглядали ймовірність серйозних геополітичних змін на Близькому Сході, які могли б посилити позиції Вашингтона в регіоні.

Сам Трамп публічно визнав високу ціну такого кроку. У відеозверненні він заявив, що під час операції можуть загинути американські військові, однак наголосив: рішення ухвалюється не заради сьогодення, а задля стратегічного майбутнього, назвавши місію благородною.

Саме ці доповіді допомагають зрозуміти логіку, за якою американський лідер погодився на проведення, ймовірно, найнебезпечнішої військової операції США з часів вторгнення до Іраку у 2003 році.

Інший представник адміністрації повідомив, що перед початком ударів Білий дім отримав оцінку ризиків, серед яких – можливі ракетні атаки Ірану по американських базах у регіоні. Частина цих ударів, за оцінками, могла б прорвати систему протиповітряної оборони.

Також у Вашингтоні враховували загрозу атак з боку підтримуваних Іраном угруповань на американських військових в Іраку та Сирії. Попри масштабне перекидання сил і техніки, чиновники визнають: системи ППО, розгорнуті у прискореному режимі, мають свої обмеження.

Трамп стежив за розгортанням операції проти Ірану у своїй віллі у Мар-а-Лаго. Також він провів розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що держсекретар Марко Рубіо перед початком ударів сконтактував з топпосадовцями Конгресу, щоб повідомити їх про це, і додзвонився до більшості.

Що відбувається в Ірані?