"Війна Байдена тепер є війною Трампа": Лавров заявив, що США не хочуть закінчувати війну

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що США нібито могли б завершити війну в Україні, якби справді прагнули мирного врегулювання. За його словами, Вашингтон більше не виступає посередником, а залишається стороною, яка підтримує Київ.

Про це пишуть росЗМІ.

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Яку заяву зробив Лавров?

Лавров заявив, що США не можна вважати нейтральною стороною у російсько-українській війні. На його думку, Вашингтон продовжує підтримувати Україну, а тому не виконує роль посередника.

Лавров нагадав, що під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово заявляв, що за його президентства повномасштабної війни не сталося б. Водночас російський міністр вважає, що нинішня політика Білого дому не відрізняється від курсу попередньої адміністрації.

Те, що сказав Марко Рубіо про роль США не як посередника, а як країни, що підтримує Україну, свідчить про протилежне: ця війна, яка почалася за Байдена, стала війною Трампа,

– заявив Лавров.

За його словами, заяви американських посадовців свідчать про те, що Вашингтон не відмовився від підтримки Києва навіть після зміни влади у США.

Очільник МЗС Росії також заявив, що військові дії могли б припинитися шляхом переговорів, якби американська сторона справді наполегливо просувала власні мирні ініціативи. Лавров зазначив, що підтримує робочі контакти з державним секретарем США Марко Рубіо і нещодавно обговорював із ним ситуацію навколо України.

"З огляду на те, що сказав Марко Рубіо, фактично вже немає різниці в підходах США та Європи", – сказав глава російського МЗС.

Водночас він визнав, що після повернення Дональда Трампа до Білого дому діалог між Москвою та Вашингтоном активізувався. Проте, за оцінкою російської сторони, цей діалог поки що не призвів до змін у питанні військової підтримки України.

Чому цим росіяни суперечать самі собі?

У заявах російського керівництва щодо ролі США у війні проти України з’явилися суперечності. Володимир Путін заявив, що Сполучені Штати мають бути залучені до мирного процесу та фактично допускав можливість домовленостей із Вашингтоном.

Водночас він відкинув роль країн Європейського Союзу як посередників, аргументуючи це їхньою підтримкою України. За логікою Путіна, посередництво можливе лише за умови нейтральності сторін.

Натомість міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє протилежне. Він наголосив, що США не можуть бути посередником, оскільки підтримують Україну у війні.

У Кремлі одночасно озвучують взаємовиключні підходи щодо ролі Вашингтона. Це вкотре демонструє відсутність єдиної позиції російського керівництва щодо можливих переговорів.