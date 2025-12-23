Укр Рус
Геополітика Європа Росія вважає, що за 2 – 3 місяці отримає кращий мир, ніж зараз, – президент Румунії
23 грудня, 15:58
Росія вважає, що за 2 – 3 місяці отримає кращий мир, ніж зараз, – президент Румунії

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Президент Румунії Нікушор Дан вважає, що досягнути миру в Україні у короткостроковій перспективі малореально через інтерес Росії до подальшого захоплення територій.
  • Дан підкреслив, що будь-який мир, за якого агресор отримує винагороду, не є добрим для Європи, і рішення про мир лежить на плечах України.

Президент Румунії Нікушор Дан вважає, що досягнути миру в Україні у короткостроковій перспективі малореально. За словами румунського очільника, Росія все ще зацікавлена у подальшому захопленні та окупації територій.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Нікушора Дана для Politico.

Що сказав Дан про закінчення війни в Україні?

Дан вважає, що кінець війни ще далеко, попри тиск адміністрації президента США Дональда Трампа. 

Я більше песиміст, ніж оптиміст щодо короткострокової перспективи (досягнення мирного врегулювання, – 24 Канал), 
– сказав він. 

За словами президента Румунії, на цьому етапі російська сторона не хоче миру. 

"Вони (росіяни, – 24 Канал) вважають, що мир через два – три місяці буде для них кращим, ніж мир зараз. Тому вони будуть воювати далі – адже вони досягли невеликого прогресу на полі бою", – поділився оцінкою румунський лідер. 

Дан наголосив, що будь-який мир, за якого агресор отримує винагороду, "не є добрим для Європи та майбутньої безпеки світу". 

Але рішення про мир лежить винятково на плечах України. Вони (українці, – 24 Канал) так багато страждають, що ми не можемо звинувачувати їх за будь-яке рішення, яке вони приймуть, 
– резюмував президент Румунії.

До речі, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок назвав в етері 24 Каналу причини, які можуть змусити президента Росії Володимира Путіна піти на замороження війни проти України. Однією з причин є налагодження економічних відносин зі США.

Хто може зупинити війну в Україні зараз?

  • Володимир Зеленський заявив, що наразі найбільше шансів зупинити війну Росії проти України мають Сполучені Штати на чолі з Дональдом Трампом. Однак це не єдина країна, яку може приборкати агресора.

  • За словами президента, Країни Близького Сходу, коаліція з Європи, Канади та Японії, а також Китай теж могли б зупинити Росію. Говорячи про Піднебесну, Зеленський зауважив, що наразі українська сторона не бачить ніякого бажання від Пекіну закінчити цю війну.

  • Окрім того, президент України зазначив, що його французький колега Еммануель Макрон обговорював можливість прямих переговорів Європи з Росією. Це може статися у разі, якщо США не зупинять агресора.