Росія вважає, що за 2 – 3 місяці отримає кращий мир, ніж зараз, – президент Румунії

Президент Румунії Нікушор Дан вважає, що досягнути миру в Україні у короткостроковій перспективі малореально. За словами румунського очільника, Росія все ще зацікавлена у подальшому захопленні та окупації територій.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Нікушора Дана для Politico.

Що сказав Дан про закінчення війни в Україні?

Дан вважає, що кінець війни ще далеко, попри тиск адміністрації президента США Дональда Трампа.

Я більше песиміст, ніж оптиміст щодо короткострокової перспективи (досягнення мирного врегулювання, – 24 Канал),

– сказав він.

За словами президента Румунії, на цьому етапі російська сторона не хоче миру.

"Вони (росіяни, – 24 Канал) вважають, що мир через два – три місяці буде для них кращим, ніж мир зараз. Тому вони будуть воювати далі – адже вони досягли невеликого прогресу на полі бою", – поділився оцінкою румунський лідер.

Дан наголосив, що будь-який мир, за якого агресор отримує винагороду, "не є добрим для Європи та майбутньої безпеки світу".

Але рішення про мир лежить винятково на плечах України. Вони (українці, – 24 Канал) так багато страждають, що ми не можемо звинувачувати їх за будь-яке рішення, яке вони приймуть,

– резюмував президент Румунії.

