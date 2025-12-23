Росія вважає, що за 2 – 3 місяці отримає кращий мир, ніж зараз, – президент Румунії
- Президент Румунії Нікушор Дан вважає, що досягнути миру в Україні у короткостроковій перспективі малореально через інтерес Росії до подальшого захоплення територій.
- Дан підкреслив, що будь-який мир, за якого агресор отримує винагороду, не є добрим для Європи, і рішення про мир лежить на плечах України.
Президент Румунії Нікушор Дан вважає, що досягнути миру в Україні у короткостроковій перспективі малореально. За словами румунського очільника, Росія все ще зацікавлена у подальшому захопленні та окупації територій.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Нікушора Дана для Politico.
Цікаво Дуже пильно стежить за руками Путіна: що може змусити Китай зупинити війну
Що сказав Дан про закінчення війни в Україні?
Дан вважає, що кінець війни ще далеко, попри тиск адміністрації президента США Дональда Трампа.
Я більше песиміст, ніж оптиміст щодо короткострокової перспективи (досягнення мирного врегулювання, – 24 Канал),
– сказав він.
За словами президента Румунії, на цьому етапі російська сторона не хоче миру.
"Вони (росіяни, – 24 Канал) вважають, що мир через два – три місяці буде для них кращим, ніж мир зараз. Тому вони будуть воювати далі – адже вони досягли невеликого прогресу на полі бою", – поділився оцінкою румунський лідер.
Дан наголосив, що будь-який мир, за якого агресор отримує винагороду, "не є добрим для Європи та майбутньої безпеки світу".
Але рішення про мир лежить винятково на плечах України. Вони (українці, – 24 Канал) так багато страждають, що ми не можемо звинувачувати їх за будь-яке рішення, яке вони приймуть,
– резюмував президент Румунії.
До речі, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок назвав в етері 24 Каналу причини, які можуть змусити президента Росії Володимира Путіна піти на замороження війни проти України. Однією з причин є налагодження економічних відносин зі США.
Хто може зупинити війну в Україні зараз?
Володимир Зеленський заявив, що наразі найбільше шансів зупинити війну Росії проти України мають Сполучені Штати на чолі з Дональдом Трампом. Однак це не єдина країна, яку може приборкати агресора.
За словами президента, Країни Близького Сходу, коаліція з Європи, Канади та Японії, а також Китай теж могли б зупинити Росію. Говорячи про Піднебесну, Зеленський зауважив, що наразі українська сторона не бачить ніякого бажання від Пекіну закінчити цю війну.
Окрім того, президент України зазначив, що його французький колега Еммануель Макрон обговорював можливість прямих переговорів Європи з Росією. Це може статися у разі, якщо США не зупинять агресора.