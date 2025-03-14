Крим віддав Обама, Байден – взагалі все, а я дав Javelin, – Трамп

Дональд Трамп заявив, що його попередники "віддали" Крим і частини окупованих територій України та Грузії для Росії. Водночас сам американський президент стверджує, що не віддав "нічого".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час пресконференції у Білому домі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

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Як Трамп звинуватив попередників у здачі територій України

Дональд Трамп вчергове повторив, що якби він був президентом США, то "Росія не розпочала б війну в Україні". Водночас він також звинуватив своїх попередників у тому, що ті "віддали" території інших країн Росії.

Щодо Криму, як я вже казав – його віддав Обама. Байден віддав усе, Буш – Грузію, а Трамп – нічого,

– сказав президент США.

Водночас глава Білого дому нагадав, що під час минулого його терміну у 2018 році Сполучені Штати надали Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin. Американський лідер наголосив, що ця зброя виявилася дуже ефективною.

"І ще, якщо глянути – я зупинив газопровід (Північний потік-2 – 24 Канал) до Європи", – резюмував Трамп.

До слова, президент США також заявляв, що якщо Росія не погодиться на перемир'я з Україною, то це буде "дуже невтішний момент для світу". Водночас Дональд Трамп заявляв, що має важелі впливу на Владіміра Путіна, але поки не хоче їх застосовувати.