Російський диктатор Володимир Путін заявляє про нібито близьку перемогу у війні проти України, стверджуючи, що Росія подолала санкції та має "стратегічну ініціативу" на фронті. За цим наративом уважно спостерігають американські та європейські політики.

Про це йдеться у публікації Financial Times.

Як Путін бреше про "успіхи" в Україні?

У матеріалі журналіст і дослідник Пітер Померанцев зазначає, що в російській версії подій війна давно вийшла за межі України та подається як глобальне протистояння між Росією та Заходом, а також "історично приреченими демократіями".

Усередині Росії цей наратив підкріплюють заявами про нібито стійкість економіки, "подолання санкційного тиску" та "стратегічну ініціативу" російської армії на полі бою.

Або ми звільняємо ці території силою, або українські війська залишають їх,

– заявляє російський лідер.

Аналітики наголошують, що інформаційний простір став повноцінним полем бою. Росія активно транслює свою версію війни за кордон, намагаючись створити відчуття неминучості власної перемоги, а не спиратися на перевірені факти.

Водночас, попри демонстрацію сили, всередині Росії накопичуються серйозні проблеми. Економічна модель, що тримається на військових витратах і нафтових доходах, стикається зі зростанням дефіциту бюджету та інфляції.

До речі, аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов підкреслив в етері 24 Каналу, що російська економіка відчуває серйозні проблеми, зокрема через численні пакети санкцій Європи. За словами експерта, прогнозується, що російський ринок перестане бути платоспроможним, а економіка – функціонувати.

Також посилюється тиск на систему набору до армії, зростає невдоволення прихованою мобілізацією та фінансовими поборами.

"Солдати скаржаться, що приблизно 50 – 70% їхнього доходу йде на хабарі командирам", – йдеться в оцінках експертів.

На міжнародній арені кремлівський наратив також дає збої. Втрата союзників, провали гібридних кампаній та опір суспільств у Європі свідчать про обмежену ефективність російського впливу, навіть попри значні вкладені ресурси.

Експерти сходяться на думці, що слабкі місця кремлівської пропаганди стають очевидними під час комплексного аналізу. Тому ключовим завданням для України та її партнерів залишається демонстрація цих розбіжностей і формування власного наративу стійкості та рішучості.

Чи зупинить Путін війну в Україні на тлі проблем з російською економікою?