Вперше за довгий час у Європі заговорили про безпеку без гарантій від США

Представниця ЄС Кая Каллас заявила, що США хочуть розділити Європу, Дональду Трампу не подобається колективний Євросоюз. Вона переконує, що у відносинах з Америкою зараз загострення, а лідеру цієї країни не можна довіряти.

Насправді така позиція є аксіомою для багатьох європейських лідерів. Такою думкою з 24 Каналом поділився голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, додавши, що про це давно говорять у Німеччині, Франції, Великій Британії.

Яким може бути майбутнє Європи без США?

Нещодавно у Вашингтоні був німецький канцлер Фрідріх Мерц, який провів переговори з Дональдом Трампом. Після їхнього завершення він заявив, що особисто передав лідеру США ключову думку європейців. Вона полягає в тому, що війна залишається ключовою темою для ЄС, без участі Європи не можна укладати жодні угоди з Росією.

Європейські лідери мають бути за столом перемовин. Ба більше, жодні поступки Володимиру Путіну неможливі, адже це зовсім не той сигнал, який має надходити від Заходу до Росії.

Дональда Трампа найбільше дратує єдність Європейського Союзу. Тому він намагається принижувати європейців, ділити їх. До того ж він має своїх союзників у Європі – Віктора Орбана та Роберта Фіцо,

– підкреслив Олег Рибачук.

Цікаво, що після Мюнхенської конференції саме до Угорщини та Словаччини вирушив держсекретар США Марко Рубіо. Ці країни є найменш проєвропейськими й підтримують дії Путіна. Сам російський диктатор озвучував, що у Європі готовий продавати нафту лише цим країнам.

Цікаво! Угорщина та Словаччина відкрито критикують Україну, блокують допомогу та захищають Путіна. Так угорський парламент 10 березня проголосував резолюцію проти вступу України в ЄС. Рішення аргументував тим, що наша держава буцімто не відповідає усім вимогам. Також у документі є заклик не допомагати Києву коштом країн Євросоюзу.

"Можна зрозуміти, що і Трамп, і Путін хотіли б роз'єднати Європейський Союз. Європейські лідери це усвідомлюють, тому гуртуються. Вони розуміють, що безпека ЄС – це відповідальність виключно Європи", – додав Олег Рибачук.

Певний час ще можна розраховувати на співпрацю зі Сполученими Штатами, але вони вже точно не є гарантом безпеки, навіть не є "ядерною парасолькою" над Європейським Союзом. Отже, роль України та майбутнє Європи суттєво змінюється.

Європейських лідерів не раз критикували через надто повільні рішення, інертність, але процес змін уже безповоротній. Говорити про трансатлантичну солідарність більше не доводиться.

