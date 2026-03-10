Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Що фон дер Ляєн заявила про війну?

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ніхто не прагне миру більше, ніж народ України. Водночас, за її словами, війна повинна завершитися так, щоб "не посіяти зерна майбутніх конфліктів".

Саме над цим ми працюємо щодня – разом з Україною та нашими партнерами – щоб забезпечити реальну довгострокову безпеку для України,

– наголосила голова Єврокомісії.

Посадовиця зазначила, що Україна передусім потребує довгострокової фінансової підтримки, тому Європейський Союз запропонував надати їй кредит у розмірі 90 мільярдів. Водночас остаточне ухвалення рішення затягується – його блокує Угорщина.

За словами Урсули фон дер Ляєн, ситуація вкотре порушує питання ефективності механізмів ухвалення рішень у ЄС. Водночас вона запевнила, що Україна все ж отримає обіцяний багатомільярдний кредит.

Я можу вас запевнити: ми виконаємо наші зобов'язання, тому що на кону стоїть наша довіра – і, що ще важливіше, наша безпека. Тож для нас абсолютно принципово і цілком зрозуміло, що ми забезпечимо надання цього кредиту в 90 мільярдів євро,

– підсумувала очільниця Єврокомісії.

Чому Угорщина блокує рішення?