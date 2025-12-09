Росія готувала теракти з літаками до США рівня 11 вересня 2001 року, – FT

Спецслужби у Європі викрили план російських диверсантів спрямований на підрив літаків, що прямували до США. Оцінюють, що наслідки могли зрівнятися з терактом 11 вересня 2001 року в США.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Які теракти готувала Росія?

Європейські розвідники з'ясували, що Росія готувала серію підривів вантажних літаків, які мали летіти з Європи до США. Як передає видання, у разі теракту наслідки могли б нагадати події 11 вересня 2001 року. Нагадаємо, тоді стався підрив "веж-близнюків" у Нью-Йорку.

Зазначається, що розкритий план став частиною гібридної кампанії Москви, що охоплює різні країни Європи, аби посилити ескалацію.

Основним сигналом стали вибухи у логістичних центрах DHL у Польщі, Німеччині та Великій Британії. Слідство встановило, що посилки з магнієвим запалом надіслали з Литви. Спецслужби переконані, що це було лише початком.

Наступним кроком, написало видання, мали стати теракти на вантажних літаках до Сполучених Штатів. Масштабні підриви спричинили б, зокрема, велику кількість жертв.

Звинувачення у терактах від Польщі та Литви отримали близько 20 людей. Організатор групи диверсантів виїхав в Азербайджан. За його звільнення, як повідомляє ЗМІ, публічно виступали ФСБ, ГРУ та СЗР Росії.

У Німеччині переконані, що такі інциденти є частиною комплексної стратегії Кремля, а методи нагадають аналітикам роботу КДБ.

Чи готується Європа до війни з Росією?