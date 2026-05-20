Україна абсолютно перемагає Росію у "війні дронів", – Atlantic Council

Україна дедалі впевненіше перехоплює ініціативу у "війні дронів" проти Росії та завдає ударів по стратегічних об’єктах глибоко в тилу ворога. Українські дрони вже суттєво впливають на російську логістику, систему протиповітряної оборони та безпеку самої Москви.

Про це йдеться у новому звіті Atlantic Council.

Як українські дрони дедалі частіше досягають цілей у Росії?

У звіті зазначається, що останні атаки українських безпілотників по Москві та Московській області стали одними з наймасштабніших від початку повномасштабної війни.

За даними аналітиків, під час останніх ударів були уражені об’єкти у російській столиці та її околицях, зокрема Московський нафтопереробний завод. Повідомлялося, що його роботу тимчасово зупиняли після атаки. Експерти наголошують, що Україна системно нарощує можливості ударів по території Росії.

Йдеться не лише про далекобійні атаки, а й про активне використання безпілотників середньої дальності на відстані від 20 до 200 кілометрів від лінії фронту. Саме ця зона, за оцінками аналітиків, має критичне значення для російської логістики, постачання військ та функціонування систем протиповітряної оборони.

У звіті також звернули увагу на скорочене святкування Дня Перемоги у Москві. На думку оглядачів, це стало непрямим свідченням того, що навіть російська столиця вже не почувається повністю захищеною від українських атак.

Володимир Зеленський раніше заявляв, що одним із пріоритетів України є удари по логістичних вузлах, складах, командних пунктах та елементах російської протиповітряної оборони.

Аналітики зазначають, що Україна активно збільшує виробництво безпілотників та впроваджує нові технології, зокрема системи наведення на основі штучного інтелекту та супутникового зв’язку. Завдяки цьому українські дрони дедалі ефективніше уражають військову інфраструктуру Росії, а також контролюють важливі маршрути постачання окупаційних військ, зокрема на південних напрямках та в окупованому Криму.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наслідки таких ударів уже помітні.

Результат очевидний: тиск на Україну стабілізувався, тоді як тиск на Росію зріс,

– наголосив дипломат.

У матеріалі також підкреслюється, що українська кампанія безпілотних ударів поступово переносить війну на територію самої Росії, створюючи додатковий економічний, військовий та психологічний тиск на Кремль.

Як дрони впливають на втрати Росії?

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що Росія вже п’ятий місяць поспіль втрачає на фронті більше військових, ніж здатна мобілізувати. Одним із головних факторів такого виснаження стали українські безпілотники, які дедалі активніше знищують техніку, логістику та живу силу окупантів.

За словами Сирського, російська армія щодня втрачає щонайменше тисячу військових убитими та пораненими. Від початку 2026 року загальні втрати Росії вже перевищили 141,5 тисячі осіб, з яких понад 83 тисячі – безповоротні.

Він наголосив, що важливу роль у цьому відіграють підрозділи Сил безпілотних систем. Саме завдяки дронам Україна суттєво наростила кількість ударів не лише по передових позиціях ворога, а й по об’єктах у глибокому тилу Росії. Українські безпілотники регулярно атакують склади боєприпасів, логістичні вузли, командні пункти, нафтобази та підприємства оборонно-промислового комплексу.

Такі удари ускладнюють постачання російських військ на фронті та змушують окупантів витрачати значні ресурси на захист тилових регіонів. Сирський також зазначив, що Україна має успіхи у придушенні російської протиповітряної оборони на ближчих дистанціях. Це дозволяє дедалі ефективніше уражати критично важливі військові об’єкти ворога.