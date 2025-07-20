"Зіграв важливу роль": стало відомо, хто вплинув на зміну позиції Трампа щодо України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відіграв ключову роль у рішенні президента США Дональда Трампа продовжити військову підтримку України. Саме особисті переговори між Мерцом і Трампом стали одним з важливих факторів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю глави МЗС Німеччини Йоханна Вадефуля для Bild.

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Хто змінив позицію Трампа щодо України?

Йоханн Вадефуль пояснив, що рішення Дональда Трампа стало результатом активних зусиль канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Це значною мірою стало результатом ініціативи канцлера. Фрідріх Мерц зіграв важливу роль у цьому процесі, адже з самого початку чітко заявляв про свою підтримку України,

– наголосив міністр закордонних справ Німеччини.

За його словами, Мерц особисто порушував питання підтримки України в розмовах із Дональдом Трампом під час переговорів у Білому домі та на саміті G7. Канцлер також телефонував американському президенту та підкреслював, що "зараз Сполучені Штати дуже потрібні".

Ми можемо лише радіти тому, що канцлер встановив настільки конструктивні контакти з президентом США та щодо голосу Німеччини у Вашингтоні знову почали дослухатися,

– підсумував глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати змінюють принцип розподілу озброєння серед союзників. Тепер пріоритет на отримання систем ППО та іншої зброї надаватиметься тим країнам, які передають своє озброєння Україні.