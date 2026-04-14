ППО, дрони та боєприпаси: Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України
- Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги, включаючи системи ППО, далекобійну зброю, дрони та боєприпаси, а також домовилися про спільне виробництво дронів.
- Країни підписали угоду про стратегічне партнерство, яка передбачає співпрацю в обороні, цифровізації, енергобезпеці та культурі, а також обговорили питання повернення українських біженців.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про нові пакети військової допомоги Україні після переговорів із Володимиром Зеленським. Країни також підписали угоду про стратегічне партнерство та розширення співпраці.
Німеччина посилює підтримку України. Про це Мерц сказав на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.
Що відомо про новий пакет допомоги від Німеччини?
Мерц наголосив, що сторони підняли двосторонні відносини до рівня стратегічного партнерства – тобто більш тісної та довгострокової співпраці у ключових сферах.
Німеччина планує передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, далекобійну зброю, безпілотники та боєприпаси. Окремо домовилися про спільне виробництво дронів.
Також 14 квітня підписали додаткові угоди, зокрема протокол про наміри між міністерствами оборони – він передбачає електронний обмін військовими даними.
Крім оборонної сфери, Україна та Німеччина посилюють співпрацю у цифровізації та модернізації державних послуг. Берлін також допомагатиме Україні з енергобезпекою, зокрема з підготовкою до наступної зими.
Сторони домовилися і про культурну співпрацю. У 2027 – 2028 роки планують зробити роки українсько-німецької культури. Уже цього року має відбутися конференція комунальних партнерств.
Крім того, обговорювали питання повернення українських біженців додому та координацію політики щодо виїзду чоловіків призовного віку до країн ЄС.
Зверніть увагу! Раніше повідомлялося, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення частини зброї за програмою PURL на Близький Схід. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не зміг підтвердити інформацію про перенаправлення американської зброї, яка була призначена для України.
Що відомо про іншу військову допомогу, яку може отримати Україна найближчим часом?
Іспанія та Бельгія у 2026 році виділять по 1 мільярду євро на оборонні потреби України, зокрема для посилення протиповітряної оборони та розвитку дронів. Бельгія цього року передасть Україні додаткові винищувачі F-16 та запчастини, а Україна готова співпрацювати з іспанськими компаніями у межах програми SAFE.
Євросоюз передасть Україні 1,4 мільярда євро доходів від заморожених активів Центрального банку Росії. Гроші спрямують на підтримку країни, зокрема, Сил оборони, та збереження основних державних послуг.
Латвія виділила Україні 6,8 мільйона євро. Ці гроші спрямують для зміцнення енергомережі, укриттів, інфраструктури та соціальної стійкості.