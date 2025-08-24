У 2024 році Україна отримала від НАТО військову допомогу на 50 мільярдів доларів. Цьогоріч сума може збільшитися.

Деталі розповів голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю Corriere della Sera від 23 серпня, перелає 24 Канал. З січня 2025 року обсяги вже склали 33 мільярди доларів.

Дивіться також Навчання Росії та Білорусі "Запад-2025": чи наважиться Путін атакувати НАТО і до чого тут ядерка

Що відомо про обсяги військової допомоги?

Адмірал заявив про намір продовжувати військову допомогу для України та навіть збільшувати її. Для нього очевидно, що Київ прагне діалогу, тоді як Кремль не хоче цього та "тягне час".

У НАТО сподіваються, що Україна зможе вести переговори з позиції сили.

У 2024 році вартість військової допомоги сягнула 50 мільярдів доларів. З 1 січня 2025 року ми вже досягли 33 мільярдів, але до кінця року будемо на рівні попереднього показника, прогнози є досить оптимістичними,

– зазначив Драгоне.

Голова військового комітету також наголосив – українська армія є зразком для Європи. Натомість НАТО за кожної нагоди підтверджує, що повна підтримка України не зміниться, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир.

Військова допомога Україні: останні новини